Imponen un máximo de tres personas para las visitas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 resolvió modificar el régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que la ex presidenta incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria al haber recibido de forma simultánea a nueve personas en su domicilio sin la debida autorización judicial. La decisión, firmada este martes, responde a una publicación realizada el pasado 17 de noviembre desde la cuenta verificada de Fernández de Kirchner en la red social X, en la que informaba sobre un encuentro en su casa con un grupo de economistas, en ocasión del Día del Militante.

Según indicó, el grupo le presentó un documento económico de más de 400 páginas en representación de más de ochenta profesionales. Si bien las personas que participaron del encuentro figuraban en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización solicitada no contemplaba la reunión simultánea de todos los visitantes. Por ello, el juez a cargo del control de la ejecución de la pena consideró que el evento se realizó sin autorización previa y contravino las reglas impuestas.

La resolución señala que este tipo de encuentros “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza el régimen excepcional de prisión domiciliaria” y que desvirtúan su naturaleza punitiva. Además, establece que en adelante las visitas no autorizadas deberán ser solicitadas en forma individual, con una justificación concreta, fecha y hora previstas.

El nuevo régimen fijado por el tribunal impone que las visitas no podrán exceder las dos horas de duración, se permitirán hasta dos veces por semana y no podrán concurrir más de tres personas por vez. Asimismo, se mantiene la autorización general únicamente para familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y la custodia policial, conforme a las nóminas ya aprobadas.

El fallo también dejó sin efecto una autorización previa del 14 de noviembre, y dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervise el cumplimiento de estas nuevas pautas, con informes detallados de cada ingreso al domicilio. Finalmente, el tribunal advirtió que, ante nuevos incumplimientos, la modalidad de prisión domiciliaria podrá ser revisada y eventualmente revocada, de acuerdo al artículo 34 de la ley 24.660.

CFK defendió la reunión

Fernández de Kirchner, a su vez, defendió la reunión que mantuvo el lunes último con un grupo de economistas, cuestionó a los medios que criticaron el encuentro y tildó al mandatario Javier Milei de “aprendiz de carnicero”. La ex mandataria afirmó desde las redes sociales que el “bestiario mediático” lanzó “un ataque” por una foto donde se la ve junto a nueve jóvenes economistas que le presentaron propuestas sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Según explicó, los especialistas asistieron “autorizados” por el Tribunal, al señalar que “no recibe a nadie sin previa autorización”. Fernández de Kirchner consideró que la polémica no se debió a la cantidad de personas reunidas ni a que estuviera “haciendo política”, sino a que durante el encuentro se debatió sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI” y la situación económica del país bajo la gestión de Milei.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina “no deja de destruir empresas y puestos de trabajo” desde diciembre de 2023 y mencionó que entre noviembre de ese año y agosto último “desaparecieron 19.164 empresas” y “se destruyeron 276.624 empleos registrados”. La ex presidenta comparó esos números con los resultados de administraciones peronistas anteriores y calificó las políticas actuales como “una catástrofe”.

Además, criticó la estrategia anti inflacionaria del oficialismo, al considerar que con “brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio)”, consideró. En el cierre del mensaje, apuntó también contra el Poder Judicial y volvió a cuestionar lo que describió como una articulación entre “bestiario mediático” y “bestiario judicial”. “¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales… y nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?”, escribió.

Con información de la agencia NA