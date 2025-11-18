Menem ordenó a los diputados salientes devolver oficinas y equipamiento antes del 9 de diciembre

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, instruyó a los legisladores que terminan su mandato a entregar sus despachos y todo el equipamiento informático antes del 9 de diciembre. Quienes no cumplan con la restitución en tiempo y forma podrían enfrentar una multa equivalente a la última dieta que les corresponde cobrar.

La medida apunta, sobre todo, a los espacios más codiciados del Palacio Legislativo, donde se concentran negociaciones y reuniones políticas. Hasta ahora, la UCR y el PJ -con oficinas en los pisos tercero y segundo- son los principales beneficiados. Incluso la bancada radical conserva varias oficinas en el segundo piso, pese a su merma en representación: a partir de diciembre contará con apenas seis diputados.

El despacho de Máximo Kirchner

Entre los despachos que históricamente generaron polémica figura el que ocupa Máximo Kirchner, un amplio salón de más de 70 metros cuadrados. Menem busca evitar acuerdos internos dentro de los bloques que permitan retener o ceder espacios de forma discrecional. Con La Libertad Avanza cerca de convertirse en primera minoría, el oficialismo aspira a que sus autoridades de bloque puedan acceder a oficinas dentro del Palacio.

En la comunicación enviada este martes, Menem precisó que todos los legisladores que finalicen su mandato o cesen por cualquier motivo deben devolver los espacios físicos, el mobiliario y el equipamiento electrónico asignado. Quienes renuncien antes del cierre del período parlamentario tendrán 48 horas para hacerlo desde que la Cámara tome conocimiento de su salida.

El titular de Diputados también advirtió que el incumplimiento habilitará el descuento de la última dieta hasta cubrir el valor de los bienes no restituidos. La exigencia alcanza igualmente a las autoridades de todos los bloques, que deberán entregar sus oficinas antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Con inforrmación de la agencia NA