Renunció la funcionaria involucrada en el escándalo de la ANDIS a la que le encontraron US$ 700.000

Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, el operador en las sombras en la trama de los supuestos sobornos en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), renunció este martes en su cargo como funcionaria pública. La joven era parte de la Secretaría de Industria y Comercio en el ministerio de Economía de Luis Caputo.

Su decisión fue confirmada a elDiarioAR por voceros del área, que apuntaron que Calvete presentó la renuncia “apenas se armó el quilombo”. Desde el 1° de septiembre de 2024 tenía el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial.

La renuncia de Calvete se conoció en paralelo a que su padre sea indagado en Comodoro Py en la causa que tiene como protagonista a Diego Spagnuolo y que llegaría a Karina Milei, supuesta beneficiaria de las coimas del 3% para la negociación de contratos en la ANDIS.

Durante la investigación, la Justicia había allanado el domicilio de la hija de Calvete y le encontraron 700.000 dólares. Según el expediente del fiscal Fraco Picardi, padre e hija tuvieron muchos intercambios que aportan cómo funcionaba la trama de corrupción.

El 10 de septiembre de 2025 Ornella habla con su padre -a quien tenía agendado como“Carmela Vivaldi”- para que intermedie una empresa y él le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

El 12 de septiembre de 2025, Ornella Calvete le escribe a su padre para contarle que en la planta baja -parecería ser de su vivienda- había quince policías y a continuación le dice: “No se si es por el cabeza de rodilla o que”. Su padre inmediatamente la saluda con un “hola” y Ornella le informa que ya se habían ido, que era una falsa alarma.

Luego de intercambiar stickers, Miguel Ángel Calvete le aconseja a su hija “que se haga la gila”. Ante lo cual, ella le pregunta a su padre por la situación de INDECOMM -una de las firmas vinculadas a Calvete- y si la firma “tiene cash blanco”. Seguido le indica que: “Por si entran acá y me ven con mosssca” “o digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

El 9 de octubre de 2025, cuando se llevaron a cabo los allanamientos en múltiples domicilios que incluyeron el de Calvete, él llamó a Lorena Di Giorno -su socia en diversos emprendimientos comerciales, realizaba pagos y diversos movimientos de dinero- a las 18.31 con el siguiente intercambio donde se hace referencia a Ornella, según el expediente judicial:

MAC: “Che Lore escucha por las dudas tenete otro teléfono”.

LDG: “ya estoy borrando todo”.

MAC: “me llama la atención lo de Roger”.

LDG: “debe ser por alguien que habló, a Roger el celular y a la colombiana no.”

MAC: “¿a ella no?” LDG: “No, todo es por INDECOMM” MAC: “Pero fueron a Génesis también, a Roche”.

LDG: “Fueron a Profarma, a Profusión, justo el gordo [Santich] estaba en Profarma, todavía no terminaron lo de Profarma, pero solo se llevan, están viendo tema facturación. Por eso te digo, que si están viendo lo del tema INDECOMM, yo digo más prolijo que INDECOMM le compra a Ortopedics o al otro, a Recuperar, y esta la factura y esta el pago, entendés”.

MAC: “Está bien las facturas, el pago lo vemos. Fijate si podés llamar a Paula, sabes cual es el tema que necesito el teléfono de Javier, del novio de Ornella [hija de Miguel Ángel Calvete].”

LDG: “Bueno, entonces yo le digo a coso que me de el teléfono de coso.”

MAC: “O que vaya Guada ahí a Quartier a ver a Ornella.”

LDG: “¿Qué hago de las dos cosas? Decime. Vos querés el teléfono de Javier. Listo” MAC: “Las dos, yo para hablar con Ornella para ver cómo está ese tema.” LDG: “¿Y si se lo pido a Yami?”

MAC: “A ver si Yami lo tiene, ya le dije a Guada que haga eso. Hacé primero eso. Escúchame, a coki ¿qué fueron a la casa de coki, y nada más, se llevaron el teléfono?” LDG: “Si, todo. Solo de ella.”

MAC: “Pero de documentación no tiene un carajo”

LDG: “Nada. Es más, los demás teléfonos los dejaron.”

MAC: “Pasame con Guada” MAC: Si, amor. Ahí estamos viendo qué allanamientos hubo y que no. Pero ahí figura Roche, todas las empresas grandes“ GM: ”Si, todas las empresas. Lo que pasa que nadie quedó, nadie pasó nada, lo único que vos…“

MAC: “Si, por ese tema. Ya está. Vamos para adelante.”

GM: “Ahora te veo en un ratito. Te amo”

Quien llevó a Ornella Calvete al Estado fue Javier Ignacio Cardini, actual subsecretario de Gestión Productiva. El funcionario fue vicepresidente de operaciones en GreenTech Science; director ejecutivo en Grupo-Tek S.A., en QEV Argentina y director general en Calandra. También se desempeñó como jefe de producción en Cervecería y Maltería Quilmes y como director en una consultora enfocada en procesos productivos de industria y movilidad para PyMes.

Miguel Ángle Calvete fue concejal de La Matanza por Cambiemos entre 2015 y 2019 y presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos de la República Argentina (FESACH), y está apuntado por la fiscalía por sus vínculos con Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, y de ser un nexo entre el organismo y proveedores, una pieza clave para “garantizar un esquema de corrupción” para beneficiar a diferentes laboratorios.