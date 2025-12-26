“Fue asesinado a quemarropa”: la historia del hombre que murió en Villa Lugano frente a la Policía de la Ciudad

Juan Gabriel González tenía 45 años, trabajaba en la construcción y hacía poco había comprado una camioneta para llevar a los jóvenes que estaban con él en las obras. No querían que por cualquier excusa faltasen: su ideal era alejar a los pibes de Villa Lugano de los consumos problemáticos. “Lo daba todo por el hijo. Los llevaba a los sobrinos para sacarlos de la droga. Les daba laburo a muchos”, se lee en WhatsApp sobre él. Pero sus buenas intenciones se truncaron en plena Navidad: murió este jueves pasadas las 13 durante un operativo policial de la Ciudad de Buenos Aires en plena calle del barrio y ante los ojos de todos los vecinos.

“Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, contó en un video el vecino de la casa donde Gabriel cayó ante la avanzada policial. El hombre intentó reanimarlo pero fue en vano: “Le tuve que asistir ahí con una almohadita, después vino mi hermana, que es enfermera, y quisimos hacerle RCP pero los efectivos policiales no nos dejaron”. Luego habría llegado una ambulancia del SAME y en el Hospital Piñeiro constataron su fallecimiento por una herida en el tórax. Aún se aguardan los resultados de la autopsia.

En el video casero grabado desde uno de los costados del cruce de las calles Chilavert y Araujo, a Gabriel se lo ve con el torso desnudo, un short negro y en ojotas o descalzo. Trata de defenderse de la policía a los puñetazos. Recibe varios bastonazos y esquiva otros. Hasta que se escuchan dos disparos de armas y cae de espaldas en una vereda. Varios de los efectivos de la Ciudad aparecen con armas largas y otros continúan bajando de una camioneta negra de la policía.

Pareció un operativo desmedido para el hecho que lo generó: una supuesta pelea vecinal. “Disturbios en la zona”, fue la explicación extraoficial ante la actuación de la División Unidad Táctica de Pacificación.

“Fue asesinado a quemarropa”, denunció Oscar Villaverde, profesor de la escuela técnica 13 Ingeniero Jose Luis Delpini. Contó que los disparos ocurrieron luego de que Gabriel discutiera con los policías.

Mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano, para este viernes a las 16, en el círculo de Gabriel hay miedo de represalias. “Las cosas están muy difíciles. La policía está haciendo cosas terribles”, comentó una fuente en contacto con el barrio. Hubo denuncias de la izquierda, de agrupaciones que luchan contra la violencia policial como la CORREPI y de organismos de derechos humanos.

Además de Gabriel, Nelly Portillo, su esposa de 42 años, fue herida de bala. “Está detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson por ‘resistencia a la autoridad’”, denunció el CELS. Dos hombres, de 21 y 32 años, también fueron detenidos, aunque luego liberados, según fuentes policiales.

Sin un comunicado oficial de la Policía de Jorge Macri, a 24 horas del episodio una fuente en off señaló a elDiarioAR que el personal policial “no utilizó armas de fuego sino material antidisturbios”. La misma versión indica que los efectivos “comenzaron a ser agredidos físicamente y recibieron golpes de piedras y botellas”. Tres efectivos resultaron con lesiones

La policía habría entregado celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación, que ahora lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 en apoyo de la Policía Federal. “Se inició un sumario interno para determinar responsabilidades”, indicó la fuente extraoficial consultada. Aunque en la Policía de la Ciudad se niega un caso de gatillo fácil, interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

