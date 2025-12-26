Denuncian a la Policía de la Ciudad por un caso de gatillo fácil en Villa Lugano

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este 25 de diciembre en Villa Lugano terminó con un hombre muerto y vecinos denuncian que se trató de un caso de gatillo fácil. Este viernes por la tarde hay una manifestación para exigir justicia.

Imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por medios alternativos muestran el momento en que efectivos policiales avanzan sobre un grupo de personas desarmadas y, tras una serie de detonaciones, un hombre identificado como Gabriel González cae herido de gravedad. Familiares y vecinos señalan que el hombre no portaba armas y que la intervención de la fuerza fue desmedida.

Organizaciones de derechos humanos como CORREPI denunciaron que se trató de un gatillo fácil policial, y convocaron a una movilización en el cruce de avenidas Cruz y Escalada para este viernes a las 16 horas, con el objetivo de exigir verdad y justicia por lo ocurrido.

Desde la Policía de la Ciudad no respondieron a elDiarioAR las consultas al respecto. Fuentes judiciales consultadas por otros medios indican que la causa está siendo investigada y que aún no hay una versión única sobre las circunstancias de la muerte. Según una de las líneas de investigación, el hecho se habría producido durante un operativo policial tras un llamado por un supuesto incidente menor en la zona.

La agencia NA consignó que la víctima podría haber sufrido una herida con arma blanca o un golpe de bastón policial antes de fallecer. En el video difundido se ve a González caer de espaladas frente a varios efectivos. Organizaciones sociales y vecinos sostienen que la intervención policial fue desproporcionada, y que González fue baleado aun cuando no representaba una amenaza.

La muerte de González se suma a reclamos de larga data de sectores de la sociedad civil contra prácticas de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad en barrios populares porteños. Las organizaciones convocantes denuncian patrones repetidos de uso excesivo de la fuerza y impunidad.

Los familiares de la víctima y grupos comunitarios convocaron a una concentración este viernes por la tarde para exigir que la causa avance sin dilaciones.

MC