Cómo el Gobierno disolvió la ANDIS: un anuncio errado, audios filtrados y la alerta por más despidos

Los trabajadores de la agencia nacional de discapacidad ANDIS se enteraron de su disolución en el mismo momento en que lo anunció Manuel Adorni en la conferencia de prensa que dio el martes a media mañana. Entonces estallaron los grupos de WhatsApp internos, sobre todo los del área de Recursos Humanos, que tampoco sabía de antemano lo que dio a conocer el jefe de Gabinete. Casi 12 horas tardó en reaccionar la directora, Camila Blanco Lifrieri, que en un mensaje de audio se la escucha decir: “Dudé bastante en enviar este audio. Por motivos obvios este audio se va destruir en 3, 2, 1… Pero quiero transmitir tranquilidad. No cambia absolutamente nada. Nosotros seguimos funcionando. Nadie va a dejar de tener un puesto de trabajo”.

El mensaje de la funcionaria al que accedió elDiarioAR es más que elocuente en una parte: “No nos va a absorber literal el Ministerio de Salud. La idea no era que lo mencionara Adorni de esta manera”. El audio revela cierto conflicto interno en la nueva estructura que pensó el Gobierno: que la cartera de Mario Lugones se haga cargo del nuevo organismo, un modo elegante para buscar tapar el escándalo que estalló con las acusaciones de presunta trama de corrupción que favoreció a Karina Milei, trianguló Miguel Ángel Calvete y terminó con la corta gestión de Diego Spagnuolo, amigo del Presidente. Todo, mientras se negó la aplicación de la ley de emergencia votada e insistida por el Congreso.

Lo que dijo Adorni días atrás fue: “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

La Casa Rosada oficializó este viernes la disolución de la ANDIS y los trabajadores, personas con discapacidad y familiares marcharon a la histórica sede de la calle Yrigoyen para reclamar en contra. Denuncian ya 700 despidos en el área.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el avance de la motosierra se anticipaba internamente en el organismo: “Días previos había muchísimo radiopasillo de nuevos despidos, lo cual iban a ocurrir independientemente de la disolución debido a que una vez más caían los contratos”, comentó una voz que conoce internamente la ANDIS.

Milei avanzó contra la ANDIS a través de un DNU firmado por todo su gabinete. El decreto 942/2025 prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta fines de 2026 y, como parte de su articulado, sustituye la estructura orgánica de la ANDIS, incorpora la ahora llamada Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y establece que ese ministerio actuará “como continuador” del organismo, transfiriendo créditos, bienes y personal y derogando parte de la normativa que había creado la agencia como entidad con autonomía administrativa. Desde agosto pasado, cuando estalló el escándalo de Spagnolo y Karina Milei por el 3%, el organismo está intervenido por Alejandro Vilches.

Para el sector de discapacidad la reestructuración es apenas un maquillaje. “Desde el comienzo de este gobierno nuestra asamblea viene denunciando el continuo vaciamiento”, sostuvo la asamblea Discas en Lucha. El cambio clave sobre el que ponen alerta es que el organismo pase a definirse únicamente bajo el enfoque de salud, contraria al enfoque integral de derechos previsto en tratados internacionales.

El maquillaje burocrático de la ANDIS refuerza cambios que se aceleraron en noviembre, cuando el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzaron en la trama de corrupción que tuvo como nodo a Calvete por compras y contratos amañados. elDiarioAR reveló cómo semanas atrás comenzó a haber traslados de áreas por supuestas cuestiones económicas: grupos de trabajadores fueron mudados de un edificio alquilado a inmuebles propios de la agencia.

La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, la Comisión Nacional de Pensiones y el Sistema Nacional de Rehabilitación. En noviembre se cerró la sede de la avenida Rivadavia, la única que alquilaba y donde estaba Incluir Salud. Sí se mantuvieron las sedes en la calle Yrigoyen, donde funcionaba la Comisión Nacional de Pensiones, y en la calle Ramsay, donde estaba el Sistema Nacional de Rehabilitación.

Junto con la mudanza intempestiva y los despidos, los trabajadores sufrieron en el último tiempo maltrato psicológico. “Esperamos un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló en su momento una de las empleadas consultadas.

A la problemática laboral se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. “No nos han dado jamás información, ni nos han llamado a reunirnos en asambleas, no nos han contenido ni nos han representado jurídicamente, no han planteado ningún tipo de plan de lucha”, dijo a elDiarioAR una persona despedida.

En la web de ANDIS (https://www.argentina.gob.ar/andis/) ya figura la pomposa nueva Secretaría Nacional de Discapacidad. Allí se presenta con su objetivo declarado: “Elaboramos y gestionamos políticas públicas para promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad”. Pero un aviso da cuenta del efecto de la motosierra de Milei: “Estamos actualizando los contenidos del sitio en el marco de la implementación del Decreto [942/2025]”.

Semanas atrás, en la misma web se podía leer un dato clave sobre cómo el Gobierno vació el organismo: desde que asumió Milei se pasó de 1600 a 600 trabajadores. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se leía en un apartado sobre el personal en la página oficial.

Ahora los trabajadores denuncian que habrían 700 despidos y temen que haya más, porque con la absorción en el Ministerio de Salud habrá áreas que se superpondrán, como por ejemplo la de Recursos Humanos, más allá de que su directora anunció en el audio que prometió eliminar en la previa al Año Nuevo: “Nosotros seguimos funcionando. Nadie va a dejar de tener un puesto de trabajo”.

