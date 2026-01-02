Reclaman contra la disolución de la ANDIS que decretó Milei y denuncian 700 despidos

Organizaciones de personas con discapacidad, trabajadoras y colectivos sociales convocaron a una protesta este viernes 2 de enero en la sede de pensiones de la ANDIS para repudiar el decreto presidencial 942/2025, mediante el cual el Ejecutivo dispuso la eliminación del organismo descentralizado y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Denuncian además que el proceso de reestructuración incluye más de 700 despidos y profundiza un vaciamiento que ya venía afectando prestaciones, pensiones y áreas clave de políticas públicas para personas con discapacidad.

El DNU, publicado este viernes en el Boletín Oficial, prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta fines de 2026 y, como parte de su articulado, sustituye la estructura orgánica de la ANDIS, incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y establece que ese ministerio actuará “como continuador” del organismo, transfiriendo créditos, bienes y personal y derogando parte de la normativa que había creado la agencia como entidad con autonomía administrativa.

Para los sectores afectados, esta decisión formaliza un proceso que, aseguran, ya venía desmantelando desde hacía meses la capacidad del Estado de gestionar integralmente la discapacidad. “Desde el comienzo de este gobierno nuestra asamblea viene denunciando el continuo vaciamiento”, sostiene una gacetilla de la asamblea Discas en Lucha, que denuncia más de 700 despidos, el debilitamiento de áreas como accesibilidad, la quita de pensiones y medicaciones, y la destrucción de capacidades técnicas y de gestión. En ese marco, advierten que la reforma apunta a “desaparecer nuestras vidas” y rechazan que el organismo pase a definirse únicamente bajo el enfoque de salud.

Frente a la sede en Hipólito Yrigoyen 1439 de la Ciudad de Buenos Aires, la asamblea realizará este viernes por la tarde una radio abierta para visibilizar el impacto de las medidas y convocar a la lucha por “derechos que no se recortan ni se diluyen en reestructuraciones burocráticas”.

El plan de lucha anunciado incluye, además de esta actividad, una articulación con otros sectores en reclamos el sábado 3 en la estación Berazategui, donde se abordarán también la defensa del agua y la accesibilidad en el transporte público; y una movilización al Congreso el miércoles 7 de enero a las 17 horas junto a jubilados, para exigir la reincorporación de les despedides, el rechazo al decreto 942/2025 y la activación de un paro con plan de lucha a las centrales sindicales y al Foro en Discapacidad.

La protesta también cuestiona la orientación del Gobierno respecto de la discapacidad como “cuestión de salud”, contraria al enfoque integral de derechos previsto en tratados internacionales, y señala que la disolución de ANDIS podría servir para minimizar o encubrir investigaciones por irregularidades y denuncias de corrupción que envolvieron a la agencia en los últimos meses.

MC