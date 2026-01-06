Con el caso el fentanilo contaminado aún abierto, renunció la titular de la ANMAT

El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y designó en su cargo a Luis Fontana, un reconocido médico cirujano y los cambios se dan en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y la falta de controles por parte de dicho organismo.

A través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, Mario Iván Lugones, ministro de Salud de la Nación, confirmó que el nuevo titular de la ANMAT es Luis Eduardo Fontana, luego de que Bisio haya presentado la renuncia por problemas personales.

La designación de Fontana responde a una definición clara del Gobierno: “un Estado que controle bien y funcione mejor, sin burocracia innecesaria, sin superposición de áreas y sin estructuras que se reproducen sin impacto real en la salud de las personas”.

El eje de esta etapa es que los medicamentos “sean seguros y que los controles sean efectivos”, por lo que se va a requerir de una ANMAT “más ágil, profesional y responsable, que cuide a los pacientes, respalde al equipo de salud y garantice reglas claras para todo el sistema, en línea con una gestión que prioriza resultados, transparencia y rendición de cuentas”.

Quién es el nuevo titular

Luis Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo.

Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en una de las empresas de medicina prepaga más conocidas, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluyendo gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.

A lo largo de su carrera lideró procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en trazabilidad, digitalización, estandarización de procesos y decisiones basadas en datos, siempre orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.