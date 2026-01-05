Piden la liberación del gendarme Nahuel Gallo en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El Gobierno llevó a la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU por Venezuela un pedido explícito de libertad para el gendarme Nahuel Gallo. El miembro de la fuerza de seguridad está detenido por el régimen de Nicolás Maduro desde diciembre de 2024 con paradero desconocido y su familia reclama que la caída del líder chavista permita flexibilizar su prisión.

La posición de la Argentina se conoció este lunes por la tarde en el marco de la reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La representación diplomática solicitó a “las autoridades encargadas de administrar la transición” en Venezuela, sin referirse explícitamente a nadie en particular. No se mencionó a Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del gobierno venezolano, ni tampoco a las figuras opositoras de Edmundo González o María Corina Machado.

“Pedimos que las autoridades encargadaa de administrar la transición contribuyan a la liberación de Nahuel Gallo y que se garantice su pronto y seguro retorno al país”, fue la expresión del delegado diplomático argentino.

La posición de la Casa Rosada ante el Consejo de Seguridad profundizó el alineamiento libertario a la acción militar de Donald Trump. Calificó a Maduro de “narcoterrorista” y se afirmó: “El régimen ilegítimo de Maduro hundió al pueblo venezolano a la pobreza, y no solo fue una amenaza para los ciudadanos, sino también para toda la región al liderar y exportar sus redes de narcotrafico y crímenes organizados”.

El gobierno de Javier Milei abrió una ventana a que se habilite la liberación del gendarme argentino, que está detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Con reserva de los detalles, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó el fin de semana que la Casa Rosada mantiene permanentes gestiones para reclamar por Gallo.

“Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese”, resaltó la funcionaria. Además, señaló que en toda la tramitación para lograr la liberación del gendarme “es muy importante la reserva de la información, lo que se puede plantear y lo que no en casos como estos, pero no es en ningún momento sinónimo de falta de acción, sino la intención de resguardarlo”.

El viernes pasado, un día antes de la avanzada militar norteamericana, la esposa del gendarme, Maria Alexandra Gomez, había recordado en las redes sociales que un año antes el Gobierno venezolano difundió las únicas imágenes suyas.

“Hace un año de esto, el 2 de enero del 2025 a las 7pm el Ministerio Público encabezado por el Fiscal General Tarek Williams Saab difundió este material. Unos videos y unas fotos con carencia de todo. Sin ubicación, ni fecha exacta de cuando fueron tomadas, sin saber en qué circunstancias las hicieron, el porqué Nahuel caminaba de un lado a otro. Es lo único que tenemos de Nahuel Agustín Gallo, 390 días han pasado desde que lo escuché por última vez, es lamentable y doloroso seguir con esta situación. Sigo confirmando lo que he denunciado desde el primer día. La violación a los Derechos Humanos, al Debido Proceso, a su dignidad. Nahuel es inocente y tiene que volver a casa. Ya basta. Es una desaparición forzada y es un crimen de lesa humanidad”, publicó Gómez en su cuenta en X.

MC