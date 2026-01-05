Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU: piden que se respete el derecho internacional tras la acción militar en Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, su “profunda preocupación” por la acción militar de EE.UU. en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional, que “prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados”.

Además, manifestó su preocupación por la posible “intensificación de la inestabilidad interna” en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un “diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo”.

Guterres recordó que, en el momento de su intervención ante el Consejo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se encuentra detenido en Nueva York, acusado junto a su esposa, Cilia Flores, de delitos graves por las autoridades estadounidenses.

Por otra parte, subrayó la necesidad de “respetar el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados”.

También destacó que la paz internacional depende del compromiso de todos los países de cumplir con esas normas.

El secretario general, agregó DiCarlo, puntualizó que la operación estadounidense afectó a Caracas y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, aunque aún no se conoce el número exacto de víctimas.

Asimismo, hizo un repaso de la crisis venezolana en los últimos años, recordando las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuya transparencia fue cuestionada, así como las “graves violaciones de derechos humanos documentadas” por la Oficina del Alto Comisionado.

Así, instó a todos los actores venezolanos a participar en un “diálogo inclusivo y democrático”, que respete los derechos humanos, el Estado de derecho y la soberanía del pueblo.

También pidió a los países vecinos y a la comunidad internacional “actuar con solidaridad, promoviendo la convivencia pacífica y apoyando iniciativas para encontrar una solución no violenta a la crisis”.

Guterres, a través de la representante, enfatizó que “el poder de la ley debe prevalecer”, y que “el derecho internacional ofrece herramientas para abordar problemas como el narcotráfico, las disputas sobre recursos y las violaciones de derechos humanos”.

Por último, subrayó que la única vía viable para superar la crisis es a través del respeto a las normas internacionales y al orden jurídico global.

Reclamos de Colombia y México

En tanto, la representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad que la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos “viola el derecho internacional y la carta de la ONU”.

En sintonía, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este lunes a las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) a “garantizar” la soberanía nacional y “la autodeterminación de los pueblos” tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela.

“La carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y la ONU, y otra organización multilateral, que es la OEA, pues deben de garantizar esto, siempre buscar una salida pacífica”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Sheinbaum reiteró que la posición de México será a favor de la “no intervención” y la solución pacífica en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que lleva acabo este lunes, luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

También aseguró que en el encuentro con la OEA, que será celebrado con urgencia este martes, México sostendrá dicha posición.

Ante el interés de Estados Unidos por refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, la titular del Ejecutivo defendió que “los recursos naturales de cualquier estado o nación son parte de la soberanía de las naciones”.

“Es el pueblo y sus gobiernos, quienes deben definir cómo se utilizan estos recursos naturales, esa es siempre nuestra posición”, destacó.

Por ello, insistió en el fortalecimiento del continente como un “bloque económico”, luego de que también, el pasado domingo, los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” en un comunicado conjunto.

“Nuestra visión es que no es con la fuerza ni con la visión de un solo Estado, sino que es la visión de la cooperación para el desarrollo de todos los Estados que componen el continente”, aseveró.

En este sentido, Sheinbaum precisó que tras el ataque aéreo de Estados Unidos a Venezuela, el pasado sábado, ha mantenido llamadas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de España, Pedro Sánchez, con quienes acordó el posicionamiento de los seis países firmantes de rechazar la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela.

Reunión de urgencia de Comité de Seguridad

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a la sesión de urgencia a pedido de Colombia, con el respaldo de Rusia y China, para evaluar si la incursión quebrantó la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Desde la sede de la ONU en Nueva York, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó la detención como un “secuestro ilegal” y una “guerra colonial” destinada a controlar los recursos energéticos del país.

EFE