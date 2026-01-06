Día de Reyes: ¿por qué se celebra el 6 de enero?

Todos los años el 6 de enero, millones de niños en todo el mundo esperan con ilusión el Día de Reyes, porque en países como Argentina, España, Venezuela, México, entre otros, de habla hispana, este día también es sinónimo de regalos.

Previamente, todos los niños y niñas han escrito su carta a los reyes magos pidiéndo los regalos más deseados. Llegado el día, la magia se materializa en todas las casas y las mañanas se llenan de sonrisas y juegos.

¿Por qué se celebra el Día de Reyes?

El día 6 de enero se celebra en varios países del mundo el Día de Reyes, para conmemorar la adoración del Niño Jesús por parte de los tres reyes magos, provenientes del Oriente para rendir honores y traer presentes al recién nacido.

Constituye un símbolo inequívoco del reconocimiento del mundo pagano, que reconoce a Jesucristo como Rey y único salvador de la humanidad.

De acuerdo a la religión católica, este día coincide con el día de la Epifanía. Es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que significa revelación o aparición, en referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano, representado en los Reyes Magos.

Constituye el fin del periodo navideño en muchos países del mundo, especialmente en los de habla hispana.

¿Quiénes eran los Reyes Magos?

La palabra “mago” proviene del persa ma-gu-u-sha, que significa sacerdote, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas, en su deseo de buscar a Dios.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los tres reyes Magos que vinieron de tierras lejanas a entregar ricos presentes como oro, incienso y mirra, para homenajear al rey de reyes: Jesús de Nazaret.

Se estimaba que eran monarcas provenientes de naciones del Oriente al Mediterráneo, siendo hombres poderosos, sabios y nobles, ya que en los evangelios de la Biblia no se indican detalles sobre estos Magos que vinieron a adorar a Jesús.

De acuerdo a antiguas representaciones físicas de los magos los mostraban en trajes persas, sosteniendo las ofrendas con las manos cubiertas por sus mantos.

A partir del siglo IX se representaban como Reyes, con coronas adornando sus cabezas.

Anteriormente se consideraban de procedencia árabe o persa. Posteriormente simbolizaron los tres continentes hasta entonces conocidos: Asia, Europa y África. A partir del siglo XV pasaron a representar a toda la humanidad.

Los restos de los reyes reposaron en Constantinopla hasta el año 474 y luego fueron trasladados a la catedral de Milán, Italia. Actualmente los restos mortales permanecen en Colonia, Alemania.

¿Cuál fue el origen del Día de Reyes?

De acuerdo a las escrituras de la Biblia en el Evangelio según Mateo (capítulo 2, versículos 1 al 12) indica que los Magos pasaron por Jerusalén para ver a Herodes y preguntarle por el “Rey de los Judíos” que acababa de nacer, guiados por una estrella en el cielo:

“Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle”.

Herodes consultó a sus sacerdotes sobre este hecho, los cuales confirmaron que, según la profecía, el Mesías nacería en Belén. Entonces les pidió a los magos que, una vez que encontraran al Niño, él acudiría a adorarle.

Ante una revelación en sueños sobre las verdaderas intenciones del Rey Herodes, los magos tomaron otro camino de regreso después de ir a ver al recién nacido y adorarle, evitando pasar nuevamente por Jerusalén:

“Entraron en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y, postrándose, lo adoraron; luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”.

A partir del siglo XIX se inició en España la tradición de dar regalos a los niños en la noche de Reyes (noche anterior a la Epifanía). En el año 1866 se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, cuya tradición se extendió al resto del país, siendo adoptada esta tradición en otros países de cultura hispana.

Algunas curiosidades sobre el Día de Los Reyes Magos

Se considera que fueron tres reyes magos que llevaron presentes a Jesús al nacer, por la cantidad de presentes que recibió. Aunque algunas iglesias del Oriente estiman que fueron doce 12 reyes.

La adoración de los reyes magos al Niño Jesús se considera la epifanía o manifestación de Cristo a los no judíos.

En algunos países los reyes magos son venerados como santos, que velan por el Niño Jesús en su pesebre.

En Puerto Rico existen estatuas dedicadas a los Reyes Magos.

Los tres Reyes Magos representaban las religiones paganas de Europa, Asia y África.

Por iniciativa de San Francisco de Asís, las figuras de los Reyes Magos se incluyeron en los nacimientos.

El establecimiento de la capital de Perú coincide con el Día de Reyes. Francisco Pizarro bautizó Lima como la Ciudad de los Reyes.

Celebrando el Día de Reyes alrededor del mundo

Más que una celebración religiosa el Día de Reyes es considerada una tradición, en la cual los niños acostumbran recibir regalos de los Reyes Magos, significando el cierre de la época de navidad en muchos países.

Veamos algunas de las tradiciones, costumbres y platos típicos para celebrar el Día de Reyes en el mundo:

España:

En la noche del 5 de enero se celebra la Cabalgata de los Reyes Magos en todas las ciudades y pueblos.

en todas las ciudades y pueblos. Los niños limpian sus zapatos y los colocan en un lugar apropiado en sus hogares para poder recibir sus regalos. Dejan un vaso o tazón con agua, leche y turrón para recibir a los reyes mientras ellos duermen.

Es un día festivo en todo el país. Las familias se reúnen a comer y disfrutar de un gran postre: el Roscón de Reyes,relleno defrutas confitadas y frutos secos, acompañado de un buen vino.

Cuba:

El día de Reyes es conocido como la Pascua de los Negros y Día de San Baltazar , motivado a que en la época de la colonia se les concedía la jornada de descanso a los esclavos, los cuales salían a festejar y bailar al ritmo de los tambores.

, motivado a que en la época de la colonia se les concedía la jornada de descanso a los esclavos, los cuales salían a festejar y bailar al ritmo de los tambores. Las personas se reúnen en familia, bailan en honor al niño Jesús y a los Reyes Magos, y comparten los dulces típicos, como chocolates y pan de Pascua.

Portugal:

El Día de Reyes no es considerado un día festivo, aunque se celebra de manera especial.

El día anterior se acostumbra a hacer una cena familiar y el 6 de enero es tradición comer como postre el Bolo Rei. Es una especie de roscón relleno de frutas confitadas y frutos secos.

Puerto Rico:

La celebración del Día de Reyes es de carácter religioso, con la celebración de las Promesas a los Reyes , cantando los rosarios en honor a los tres Sabios.

, cantando los rosarios en honor a los tres Sabios. Los niños colocan pasto al lado de sus zapatos, como alimento para los camellos de los Reyes Magos, colocándolos cerca del árbol de Navidad o de su cama.

En algunas regiones del país los niños dejan a los Reyes agua o leche y galletas en señal de agradecimiento y como alimento para sus camellos.

Argentina:

Los niños colocan sus zapatos junto al pesebre o nacimiento para recibir regalos al día siguiente.

Es una tradición dejar agua y alimento para los Reyes y sus camellos.

Venezuela:

En varias regiones del país se hacen representaciones de la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús en el pesebre.

Las familias acompañan la cena con la rosca de Reyes.

Italia:

Durante la noche del 5 y 6 de enero la Befana es la encargada de llevar los regalos a los niños, quienes colocan calcetines colgando en su habitación, así como alimentos para este personaje peculiar.

es la encargada de llevar los regalos a los niños, quienes colocan calcetines colgando en su habitación, así como alimentos para este personaje peculiar. De acuerdo a la tradición italiana es una bruja que viaja sobre una escoba, repartiendo dulces para los niños buenos y carbón para los que se han portado mal.

Se suele dejar dulces o licor a la Befana, en señal de agradecimiento.

Bolivia:

En varias regiones realizan misas en honor al Día de Reyes.

Las personas suelen llevar sus pesebres a la misa, para que sean bendecidos y guardados en casa, hasta la próxima navidad.

Se acostumbra dejar en las puertas de las iglesias figuras del nacimiento usadas para que sean aprovechadas por personas de escasos recursos que no tengan un nacimiento o Belén en su hogar.

Perú:

Se lleva a cabo la Bajada de Reyes , que consiste en una celebración en familia, colocando imágenes de los Reyes Magos a los pies del niño Jesús en el nacimiento. Luego se procede a desmontar el nacimiento o belén para guardarlo y utilizarlo en la siguiente Navidad.

, que consiste en una celebración en familia, colocando imágenes de los Reyes Magos a los pies del niño Jesús en el nacimiento. Luego se procede a desmontar el nacimiento o belén para guardarlo y utilizarlo en la siguiente Navidad. Es tradición realizar la Cabalgata de los Reyes Magos el día 5 de enero con un recorrido por las calles, montando a caballo o en carrozas.

México:

Celebran este día con la tradición del Roscón de Reyes, al cual añaden una pequeña figura del Niño Jesús que llaman cariñosamente “monito” . La persona agraciada con esta figurita debe invitar a sus amigos y familiares a tomar atole y tamales el 2 de febrero,día de La Candelaria.

. La persona agraciada con esta figurita debe invitar a sus amigos y familiares a tomar atole y tamales el 2 de febrero,día de La Candelaria. Las personas acuden a visitar en Tizimin (Yucatán) el “Santuario de los Santos Reyes”. Es una iglesia cuya construcción data del siglo XVII. Se saca de sus nichos a las figuras talladas en madera de los Reyes Magos, para que los visitantes puedan venerarlos.

Francia:

El día 6 de enero se puede degustar en las panaderías francesas la tradicional tarta de los reyes o Galette Des Rois . Es un pastel de hojaldre que contiene un haba en su interior, así como una corona de cartón que se adiciona a la tarta.

. Es un pastel de hojaldre que contiene un haba en su interior, así como una corona de cartón que se adiciona a la tarta. La persona que encuentre el haba escondida en el pastel se convertirá en el rey durante ese día y deberá portar la corona, así como convidar el Galette del próximo año.

Brasil:

Existe una tradición muy popular denominada la Folia de los Reyes Magos, en la cual varios grupos de hombres salen a pie, a caballo o en barco a visitar los hogares, cantando versos sobre los viajes que hicieron los tres reyes para ver al Niño Jesús.

Alemania:

El día de Reyes o Dreikönigstag sólo se celebra en algunos de los estados federales de Alemania.

sólo se celebra en algunos de los estados federales de Alemania. Los niños no reciben regalos en este día, pues ellos son los encargados de pedir a las familias para ayudar de manera benéfica a otros niños desfavorecidos.

Los niños se disfrazan de reyes, cantando villancicos por las calles con una estrella en las manos. Se conocen como Sternsinger o Cantores de la Estrella.

La rosca de reyes

Hemos visto que en varios lugares del mundo acostumbran a celebrar el Día de Reyes con un fabuloso postre: la rosca de reyes o el roscón de reyes, como símbolo inequívoco de este día tan especial.

Es un pan o bollo elaborado con una masa dulce. Tiene una forma circular y hueca en el centro, adornado con rodajas de fruta cristalizadas o confitadas de distintos colores, así como frutos secos. Su preparación varía de acuerdo a las costumbres y tradición en cada país, pero el significado es el mismo: celebrar la epifanía o encuentro de los reyes Magos con el Niño Jesús.

No existen datos acertados sobre su origen, pero se estima que esta tradición se inició en el siglo IV en el Imperio Romano. Durante la celebración de la fiesta en honor al Dios Saturno (que coincidía con el solsticio de invierno) se escondía un haba común en el interior de un pan, por diversión.

Posteriormente, la tradición de encontrar el haba dentro de un pastel se comenzó a celebrar el día 6 de enero, en la conmemoración de La Epifanía. Esta tradición se extendió en toda Europa, sustituyendo el haba por un muñeco de porcelana y recientemente por una pequeña figura de plástico. De acuerdo a la tradición, en varios países la persona que se encuentre al muñeco en su porción de rosca, deberá convidar este postre especial en la celebración del siguiente año.

Los elementos que conforman la rosca de reyes tienen un poderoso significado: la forma circular simboliza la corona de los reyes magos, así como el amor incondicional de Dios que no tiene principio ni fin.

Los frutos representan las joyas de las coronas. Los puntos de azúcar son los puntos cardinales, el muñeco que se esconde en su interior es el niño Jesús, oculto por la persecución del Rey Herodes.

