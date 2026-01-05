Día de la víspera de Reyes Magos: ¿por qué se celebra el 5 de enero?

Cada 5 de enero, millones de niñas y niños en distintos países del mundo se acuestan temprano con la expectativa intacta: durante la noche llegarán los Reyes Magos con regalos. Aunque el Día de Reyes se celebra formalmente el 6 de enero, la víspera tiene un lugar central en la tradición popular y religiosa.

La fecha está asociada al relato bíblico de la Epifanía, que recuerda la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús en Belén, guiados por la estrella. Según la tradición cristiana, los Reyes llegaron el 6 de enero con ofrendas de oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y sacrificio. La noche previa quedó así instalada como el momento de espera y preparación.

Con el paso del tiempo, el 5 de enero se consolidó como una jornada de rituales: los chicos dejan agua y pasto para los camellos, escriben cartas y en muchas ciudades se realizan cabalgatas, desfiles que recrean la llegada de los Reyes. En países como España y en gran parte de América Latina, la víspera es tan significativa como el día siguiente.

Más allá de su origen religioso, la celebración del 5 de enero funciona hoy como un rito cultural de transmisión generacional, marcado por la ilusión, la espera y el cierre simbólico de las fiestas de fin de año.