Una caída de Cloudflare deja sin servicios a X, OpenAI, Canva o Grindr

El proveedor de servicios digitales Cloudflare sufrió una caída esta mañana que tuvo consecuencias para centenares de empresas digitales y páginas web a nivel mundial, y que ha provocado problemas extendidos en la red social Twitter (ahora X), el servicio AWS de Amazon o en aplicaciones como Grindr, Canva, ChatGPT (OpenAI) o el videojuego League of Legends, según el portal especializado Downdetector.

Según confirmó la propia empresa que provee a miles de empresas redes de entrega de contenido (CDN), “Cloudflare es consciente de lo que está sucediendo y está investigando, un problema que potencialmente impacta a múltiples clientes”.

“Estamos trabajando para comprender el impacto completo y mitigar este problema”, añadía la empresa estadounidense en un breve comunicado.

En una actualización hecha pública a las 14.09 (Hora Europa), Cloudflare asegura que ya ha identificado el problema y que se está implementando una solución para resolverlo. En una comunicación previa habían señalado: “Estamos viendo servicios recuperarse, pero los clientes podrían continuar observando tasas de error superiores a lo habitual mientras continuamos con nuestros esfuerzos de resolución”.

Entre las empresas afectadas, además de la propia Cloudflare, se encuentran la red social Twitter (ahora X), los videojuegos en línea League of Legends o Valorant, OpenAI y su aplicación ChatGPT, el servicio AWS de Amazon o las aplicaciones Spotify, Canva, Grindr o de la casa de apuestas Bet365. También se han visto afectadas otras empresas como PayPal, Sage o la agencia de noticias pública española EFE.

Multitud de páginas web y aplicaciones usan las redes de distribución de contenidos de Cloudflare (CDN) para prevenir ataques informáticos o distribuir el tráfico web, por lo que su caída impide automáticamente el acceso a estos servicios digitales.