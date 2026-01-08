Barigüí o mosca negra, qué es el insecto que invade Buenos Aires y cómo prevenir sus ataques

Las altas temperaturas suelen atraer la presencia de insectos que no suelen verse en otras épocas del año y el calor, junto con la humedad y la tropicalización del clima, hacen que tanto la Ciudad de Buenos Aires como el resto del AMBA, sufran hoy la presencia del barigüí.

Según un informe, se trata de un pequeño insecto volador, muy parecido a un mosquito y conocido como “mosca negra” y se encuentra principalmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y lugares con agua corriente, donde se reproduce.

“A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer”, dijo la dermatóloga Yael Borojovich.

La picadura (la mordedura) del barigüí puede producir:

Dolor inmediato que puede durar varios días.

Enrojecimiento e hinchazón.

Picazón intensa.

Ardor en la piel.

En algunas personas, reacciones alérgicas como inflamación fuerte o fiebre.

Deja manchas rojas, a veces con heridas costrosas que tardan en desaparecer.

“Aunque generalmente no transmite enfermedades graves, sus picaduras pueden causar infecciones si se rasca la zona”, asegura la especialista de Ospedyc.

Cómo prevenir las picaduras del barigüí

Usar repelente de insectos, no es muy efectivo, pero ayuda.

Vestir ropa de manga larga y pantalones largos de colores claros, los oscuros los atraen.

Evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en horas de mayor actividad.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

“Si una persona sufre una picadura de barigüí, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas, evitar rascarse para no infectar la herida y, claro, ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico”, finalizó la Dra. Borojovich.

Claves

El barigüí (Simuliidae, o mosca negra) es un insecto diminuto (2-3 mm) de apariencia oscura, patas cortas y antenas segmentadas, conocido por sus dolorosas mordeduras diurnas que rasgan la piel en lugar de picar con aguja, provocando intenso ardor, hinchazón, sangrado y reacciones alérgicas, y es resistente a repelentes comunes, reproduciéndose en agua dulce corriente y exigiendo ropa clara y protección para prevenir picaduras.

Características Principales:

Tamaño y Apariencia: Muy pequeño, de 2 a 3 milímetros, cuerpo rechoncho y oscuro (negro) con patas cortas y antenas segmentadas.

Muy pequeño, de 2 a 3 milímetros, cuerpo rechoncho y oscuro (negro) con patas cortas y antenas segmentadas. Método de Alimentación (Mordedura): No pica como un mosquito; rasga la piel con sus mandíbulas para alimentarse de sangre, dejando una pequeña herida que sangra y duele.

No pica como un mosquito; rasga la piel con sus mandíbulas para alimentarse de sangre, dejando una pequeña herida que sangra y duele. Saliva: Inyecta una saliva anticoagulante que causa inflamación, enrojecimiento, picazón intensa y ardor.

Inyecta una saliva anticoagulante que causa inflamación, enrojecimiento, picazón intensa y ardor. Hábitos: Muerde durante el día, especialmente al amanecer y atardecer, y es más activo en zonas húmedas y cerca de ríos y arroyos.

Muerde durante el día, especialmente al amanecer y atardecer, y es más activo en zonas húmedas y cerca de ríos y arroyos. Resistencia: Resistente a los repelentes comunes para mosquitos, lo que dificulta su prevención.

Resistente a los repelentes comunes para mosquitos, lo que dificulta su prevención. Hábitat: Se reproduce en aguas dulces corrientes (arroyos, ríos), especialmente después de inundaciones.

Impacto de sus Mordeduras:

Síntomas: Dolor inmediato, ardor, enrojecimiento intenso, hinchazón (edema) y un pequeño punto de sangre en el centro de la lesión.

Dolor inmediato, ardor, enrojecimiento intenso, hinchazón (edema) y un pequeño punto de sangre en el centro de la lesión. Complicaciones: Puede llevar a infecciones, celulitis o reacciones alérgicas severas si la herida se rasca y se infecta.

Puede llevar a infecciones, celulitis o reacciones alérgicas severas si la herida se rasca y se infecta. No Transmite Enfermedades Graves (en Argentina): La variedad presente en Argentina no transmite enfermedades graves al humano, pero sí causa molestias significativas.

Prevención:

Vestimenta: Usar ropa de manga larga y pantalones largos, preferiblemente de colores claros, ya que se sienten atraídos por los tonos oscuros.

Usar ropa de manga larga y pantalones largos, preferiblemente de colores claros, ya que se sienten atraídos por los tonos oscuros. Repelentes: Usar repelentes con alta concentración de DEET o alternativas naturales como citronela (aplicar protector solar primero).

Usar repelentes con alta concentración de DEET o alternativas naturales como citronela (aplicar protector solar primero). Horarios y Lugares: Evitar zonas húmedas y sombreadas al amanecer y atardecer.

Evitar zonas húmedas y sombreadas al amanecer y atardecer. Limpieza: Mantener limpios los alrededores de viviendas para reducir focos de desarrollo.

Qué hacer ante una picadura: