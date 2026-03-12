La provincia de Buenos Aires y un calendario cultural y deportivo imperdible: las actividades hasta el jueves 19
El fin de semana tendrá una agenda repleta de celebraciones productivas, tradicionalistas y gastronómicas. Coronel Dorrego realizará la 17° Fiesta Provincial del Olivo; La Costa, la Gran Fiesta Gaucha en La Lucila del Mar; Adolfo Gonzales Chaves, la 16° Fiesta del Asado Pampeano en el Pueblo Turístico Juan E. Barra; Azul , la 1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha en Pablo Acosta y Leandro N. Alem, la 2° Fiesta de los Juegos Tradicionales y la Empanada Casera en Colonia Alberdi.
Fiestas populares
Coronel Pringles
56º Fiesta Anual Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad
- Fecha, hora y lugar: Jueves 12, a las 20:30; viernes 13, a las 21:00; sábado, a las 13:00 y domingo 15, desde las 9:00, en diferentes espacios de la ciudad.
- Descripción: Actividades criollas, almuerzo para delegaciones e invitados y por la noche, elección de la Flor Fortinera, espectáculos folclóricos y jineteada.
- Entrada arancelada.
- Organiza el Centro Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Pringles.
- Programación: www.facebook.com/fortintradicion.libertad
- Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - www.facebook.com/coronelpringlesturismo
Coronel Dorrego
17° Fiesta Provincial del Olivo
- Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 8:30; sábado 14, a las 15:00 y domingo 15, a las 13:00, en el Vivero Parque Coronel Dorrego.
- Descripción: Charlas técnicas, puestos de olivicultores, patio de comidas, espectáculos musicales, chef en vivo, artesanías, emprendimientos locales y concurso de platos.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.
- Más información: www.instagram.com/turismodorrego/?hl=es - www.facebook.com/DorregoTurismo02
La Costa (Lucila del Mar)
Gran Fiesta Gaucha
- Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde la mañana, en la Ruta Interbalnearia KM 338, Lucila del Mar.
- Descripción: Competencias criollas, jineteadas, pruebas de rienda, pialada de terneros, campeonato de truco, bailantas con música en vivo, cantina, parrilla, puestos gastronómicos, de artesanías y pilcheros. Clasificatoria Jesús María 2027. Más de $20.000.000 en premios.
- Entrada arancelada.
- Organiza Centro Tradicionalista Gauchos Unidos con el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa.
- Más información: https://www.instagram.com/gauchosunidos_luciladelmar/ - https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
Adolfo Gonzales Chaves (Pueblo Turístico Juan E. Barra)
16° Fiesta del Asado Pampeano
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 21:00 y domingo 15, a las 8:00, en el predio municipal.
- Descripción: Sábado, baile familiar; domingo, concurso de asadores, espectáculos musicales con la presentación del grupo Amaneceres, Francisco “Pancho” Santaren y Emiliano “Pampita” Pellegrino. Cierre con Nico Mattioli.
- Entrada: bono contribución de $3.000. En el marco del 117 aniversario de Juan E. Barra.
- Organiza la Comisión de Festejos Asado Pampeano, la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Juan E. Barra forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.
- Más información: www.instagram.com/fiestadelasadopampeano/ www.facebook.com/FiestaDelAsadoPampeanoJEB
Marcos Paz
San Patricio en Marcos Paz
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde las 13:00, en el Paseo de la Estación, calle Belgrano y 25 de Mayo.
- Descripción: Patio gastronómico, productores de cerveza artesanal, espectáculos, feria de artesanías y emprendimientos.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.
- Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ - www.facebook.com/municipiomarcospaz
Villarino (Hilario Ascasubi)
16° Fiesta Provincial de la Cebolla
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 9:00 y domingo 15, a las 11:00, en el Polideportivo de Hilario Ascasubi.
- Descripción: Charlas técnicas, muestra agroindustrial, patio de comidas, artesanías, emprendimientos y entretenimiento para las infancias.
- Espectáculos: sábado, a las 17:30, presentación de Frecuencia Fe, Luciano Leguizamón y Peña Folklórica Tierra Gaucha; domingo, a las 16:00, Maria Barrirero, el Re-Junte y Los Diamantes. Cierre con el Gordo Luis.
- Bono contribución mayores de 12 años: sábado, $2000 y domingo, $3000.
- Organiza la Comisión Permanente de Festejos de Hilario Ascasubi con el acompañamiento de la Municipalidad de Villarino.
- Más información: www.instagram.com/comision.de.festejos.ascasubi/ - www.facebook.com/comisionfestejos.hilarioascasubi
Coronel Suárez
Biergarten, San Patricio
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 18:00 y domingo 15, a partir del mediodía, en el Paseo del Riel.
- Descripción: Patio gastronómico, feria de artesanías y emprendimientos, productos temáticos y cervezas artesanales locales.
- Entrada gratuita.
- Organiza Suarveceros junto con la Municipalidad de Coronel Suárez.
- Más información: www.instagram.com/suarveceroscs/- www.instagram.com/suarezturismo - www.facebook.com/suarezturismo
Azul (Pablo Acosta)
1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 12:00, en el Viejo Almacén.
- Descripción: Feria de artesanías, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas libres de gluten y servicio de cantina.
- Entrada gratuita.
- Organiza El Viejo Almacén con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul.
- Más información: www.instagram.com/azul_esturismo/ - www.facebook.com/search/top?q=turismo%20azul
Leandro EANDRO N. ALEM (Colonia Alberdi)
2º Fiesta de los Juegos Tradicionales y la Empanada Casera
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 11:00, en la Plaza principal.
- Descripción: Artesanías, emprendimientos, elección de la mejor empanada casera y juegos tradicionales como rayuela, elástico, sapo, tejo y bochas.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Leandro N. Alem.
- Más información: www.instagram.com/municipioalem/ - www.facebook.com/municipioleandroalem
Eventos culturales
Luján
43º Música en la Plaza 2026
- Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 18:00; sábado 14, desde las 14:00; y domingo 15, a partir de las 15:30, en la Plaza Belgrano (frente a la Basílica).
- Descripción: Viernes, noche consagrada al Rock que contará con la participación de los artistas locales Flor Trabichet, La Loconia, Desfachatados, Sin Bozal, y el cierre con Los Abuelos de la Nada. Sábado, espectáculo de música urbana con Nahuel Villegas y Picky Lejano Oeste con su banda, entre otros invitados. A partir de las 16 horas, presentación de los grupos folclóricos locales Antawara, Origen Luján, Vane Gonzalez, Ángel Pereyra y Elena Álvarez; y más de veinte ballets de la ciudad. Gran cierre con Los del Salta, Luciana Jury y Los Manseros Santiagueños. Domingo 15, estarán Vida Music, The Gintones, Guache Cumbia Subtropical, Marimba, Todos Contra Jaime, y La Sabrosa. Gran cierre con la presentación de Miguel Conejito Alejandro junto a Banda XXI. Durante los tres días, puestos de artesanías y food trucks con un patio gastronómico y cervecero.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Luján.
- Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan
Lincoln
Festival de Folclore
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 17:00, en el Aeródromo de Lincoln.
- Descripción: Artistas locales y espectáculos de folclore en vivo. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lincoln.
- Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ - www.facebook.com/TurismoLincoln - (2355) 483166.
Zárate
Preliminar de Tango 2026 – Subsede Zárate
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a partir de las 11:00, en el Espacio Cultural Negro de la Riestra, H. Yrigoyen y Costanera.
- Descripción: Como sede del Preliminar Oficial del Mundial de Tango BA 2026, participan artistas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Campeonato oficial en las categorías Tango Pista y Tango Escenario. Campeonato no oficial, Tango Senior, TMV (tango, milonga y vals).
- Inscripción y entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Zárate.
- Más información: www.instagram.com/culturazarate/ - www.facebook.com/profile.php?id=100083265854206
Villa Gesell (Mar Azul)
5° Encuentro Nacional de Teatreras Populares “Luna Creciente”
- Fecha, hora y lugar: Jueves 12 al martes 17, desde las 16:00, en la Casa de la Cultura de Mar Azul Mercedes Sosa.
- Descripción: Corredor teatral regional con perspectiva de género. Espectáculos artísticos, talleres, plenarios y música en vivo.
- Entrada gratuita.
- Organiza Sudaka Circus con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell
- Más información: www.instagram.com/encuentro.luna.creciente/?g=5 - www.gesell.tur.ar/
Hipólito Yrigoyen (Henderson)
1º Encuentro de Rodanteros
- Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 14:00; sábado 14, a las 10:00 y domingo 15, desde las 11:00, en el Complejo Deportivo Municipal.
- Descripción: Recorridos turísticos, deportes, juegos, karaoke, espectáculos en vivo, feria franca y emprendimientos, talleres y charlas. Domingo, desayuno, mateada rodantera y desfile por las calles de la ciudad despidiendo a los rodanteros. Cantina a cargo de Bomberos Voluntarios.
- Organiza La Banda Rodantera con la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.
- Más información: www.instagram.com/municipalidadhy/ - www.facebook.com/GobiernoMunicipalHY
Saavedra (Pigüé)
2° Juntada Extra Oficial Multimarca En Pigüé
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a partir de las 9:00, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.
- Descripción: Coches clásicos modificados, audio cars, tunning, patio de comidas, limbo con premios y sorteos.
- Entrada gratuita.
- Organiza Estilo Bajo Pigüé.
- Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/2-juntada-extra-oficial/
Eventos deportivos
La Plata
M15 Ciudad de La Plata
- Fecha, hora y lugar: Domingo 8 al domingo 15, a las 9:00, en el Tenis Club La Plata, calle 154 entre 40 y 41.
- Descripción: Por primera vez La Plata será sede de un torneo internacional de tenis posicionando a la capital bonaerense dentro del calendario oficial avalado por la International Tennis Federation. Participan 290 jugadores de distintos países: Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., España, Francia, Hong Kong, India, Inglaterra, Italia, México, Perú, Taipei, Ucrania, y Uruguay. Patio gastronómico, parrilla, cerveza artesanal y espacios recreativos. Domingo 15, antes de la final, se realizará el tradicional Kids Day que reunirá a alumnos de escuelas de tenis de la ciudad.
- Entrada gratuita.
- Organiza el Tenis Club La Plata con el apoyo de la Municipalidad de La Plata.
- Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ - www.instagram.com/tenisclublaplata/
General Madariaga
11° Carrera de la Mujer
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 18:30, desde el Paseo Bicentenario.
- Descripción: En las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa, categorías cada 5 años. Esta edición cuenta con la de Madre e Hija.
- Actividad arancelada.
- Organiza la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de General Madariaga.
- Más información: www.instagram.com/madariagadeportes/ - www.instagram.com/madariagamunioficial/ - www.facebook.com/MadariagaMuni
General Villegas (Santa Eleodora)
18º Vuelta al Partido
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 6:00 y domingo 15, a las 13:00, en Santa Eleodora.
- Descripción: Desafío ciclístico de resistencia y aventura con los circuitos vuelta grande, 370 kilómetros y vuelta corta, 230, por caminos de tierras llanos. Sábado por la mañana, largada desde Santa Eleodora; domingo a las 13:00 llegada a la misma localidad.
- Inscripción arancelada.
- Organiza Ciclista Santaeleodorenses con el acompañamiento de la Municipalidad de General Villegas.
- Más información: https://www.instagram.com/vueltaalpartido/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100067110906679 - https://www.instagram.com/mgv.deportes/ - https://www.facebook.com/generalvillegas
Baradero
2° Rural Bike del Encuentro
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:30, en el Club Sportivo Baradero.
- Descripción: En las categorías participativas de 18 kilómetros; promocionales, de 36 y competitivas, de 54.
- Inscripción arancelada en www.finishtime.com.ar Organiza Bomberos Voluntarios de Baradero con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.
- Más información: www.instagram.com/ruralbikedelencuentro/?hl=es - www.facebook.com/profile.php?id=61570544578435 - www.instagram.com/bomberos_45/?hl=es&g=5 - www.facebook.com/bomberos45
Lobos (Paraje La Porteña)
Rural Bike Lobos
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:00, en el paraje La Porteña.
- Descripción: En las distancias de 30 y 60 kilómetros en las categorías participativa, promocional, competitiva, gravel y duplas.
- Inscripción arancelada.
- Organiza Lobos en Bici con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobos.
- Más información: www.instagram.com/ruralbikelobos_/
Visitas guiadas
La Costa (San Clemente del Tuyú)
Senderismo Interpretativo en La Tapera De López
- Fecha, hora y lugar: Martes y sábados, a las 19:00, en el Club Náutico Tapera de López.
- Descripción: Experiencia en plena naturaleza combinando senderismo interpretativo, observación de aves y flora nativa y una propuesta especial de astroturismo para descubrir el cielo y el entorno desde otra mirada.
- Actividad arancelada.
- Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.
- Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
Lobos
Astroturismo: Entre Aviones y Estrellas
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 19:15, en el Aeroclub Lobos, Ruta 205, KM 105,5.
- Descripción: Muestra de aeromodelismo, espectáculo astronómico en vivo a cargo de Ezequiel Brahim y sorteos de vuelos bautismo. Una experiencia para viajar por el firmamento entre historias, música y emoción.
- Actividad gratuita con inscripción previa en https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6
- Organiza la Dirección de Turismo de Lobos.
- Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo
Lobos
Tradición Viva
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 18:00, desde la Oficina de Turismo de Lobos.
- Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad, con charla sobre la identidad local.
- Actividad gratuita con inscripción previa en https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6
- Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.
- Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo - WhatsApp (2227) 500405.
Lincoln
Gran Encuentro Cicloturista
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 9:00, saliendo desde el óvalo del Bosque de Lincoln.
- Descripción: Recorrido de 30 kilómetros por los caminos rurales. Modalidad ritmo controlado, ideal para disfrutar el paisaje. Uso obligatorio de casco. Servicio de cantina.
- Organiza la Agrupación Ciclista Lincoln con el apoyo de la Municipalidad de Lincoln.
- Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ - www.facebook.com/TurismoLincoln - www.instagram.com/agrupacionciclistalincoln/ - www.facebook.com/profile.php?id=61586457063343
Mar Chiquita
Sendero de la Albúfera
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 15:00, en avenida Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.
- Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies, observación de médanos, pastizales, mar y laguna.
- Actividad gratuita con inscripción previa.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/ - www.instagram.com/turismo.marchiquita/ - www.facebook.com/turismomarchiquita
Mar Chiquita
Sendero Escuela Sustentable
- Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 15:00, en avenida De Las Letras y Constancio Vigil.
- Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.
- Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/ - www.instagram.com/turismo.marchiquita/ - www.facebook.com/turismomarchiquita
Ferias y exposiciones
San Vicente
5º Encuentro Nacional de Artesanos
- Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde las 10:00, en la Estación Cultural, avenida Sarmiento 1000.
- Descripción: Feria de artesanías, muestra de fileteado porteño a cargo de Diego Prenollio, charlas, talleres, espectáculos en vivo y patio de comidas.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Asociación Feria Estación Cultural con el acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente.
- Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred_2020/ - www.facebook.com/sanvicenteculturaenred
Saladillo (Pueblo Turístico Cazón)
Expo Cactus Cazón 2026
- Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde las 10:00, en el predio del ferrocarril, Ruta Nacional 205, KM 170.
- Descripción: Muestra de viveristas y paisajistas, venta de plantas, flores, cactus, macetas, insumos y abonos para la jardinería, puestos gastronómicos, feria de emprendimientos y artesanías, juegos y espectáculos en vivo.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Agrupación de Feriantes Saladillenses y la Municipalidad de Saladillo.Cazón forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.
- Más información: www.instagram.com/expo.cactus/ - www.facebook.com/expocactuscazon
Más información en @turismopba y en la web buenosaires.tur.ar donde presentamos ReCreo, el bot para organizar los viajes por la PBA.
Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.
