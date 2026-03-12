eldiario.es
La provincia de Buenos Aires y un calendario cultural y deportivo imperdible: las actividades hasta el jueves 19

  • El fin de semana estará marcado por celebraciones productivas, tradicionalistas y gastronómicas en distintos municipios bonaerenses, con fiestas dedicadas al olivo, el asado pampeano, las empanadas y las tradiciones gauchas.

Las empanadas de Azul, un clásico.
Las empanadas de Azul, un clásico. 5

0

El fin de semana tendrá una agenda repleta de celebraciones productivas, tradicionalistas y gastronómicas. Coronel Dorrego realizará la 17° Fiesta Provincial del Olivo; La Costa, la Gran Fiesta Gaucha en La Lucila del Mar; Adolfo Gonzales Chaves, la 16° Fiesta del Asado Pampeano en el Pueblo Turístico Juan E. Barra; Azul , la 1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha en Pablo Acosta y Leandro N. Alem, la 2° Fiesta de los Juegos Tradicionales y la Empanada Casera en Colonia Alberdi.

Fiestas populares

Coronel Pringles

56º Fiesta Anual Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad

  • Fecha, hora y lugar: Jueves 12, a las 20:30; viernes 13, a las 21:00; sábado, a las 13:00 y domingo 15, desde las 9:00, en diferentes espacios de la ciudad. 
  • Descripción: Actividades criollas, almuerzo para delegaciones e invitados y por la noche, elección de la Flor Fortinera, espectáculos folclóricos y jineteada.
  • Entrada arancelada.
  • Organiza el Centro Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Pringles.
  • Programación: www.facebook.com/fortintradicion.libertad
  • Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - www.facebook.com/coronelpringlesturismo

Coronel Dorrego

17° Fiesta Provincial del Olivo

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 8:30; sábado 14, a las 15:00 y domingo 15, a las 13:00, en el Vivero Parque Coronel Dorrego.
  • Descripción: Charlas técnicas, puestos de olivicultores, patio de comidas, espectáculos musicales, chef en vivo, artesanías, emprendimientos locales y concurso de platos.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.
  • Más información: www.instagram.com/turismodorrego/?hl=es - www.facebook.com/DorregoTurismo02

La Costa (Lucila del Mar)

Gran Fiesta Gaucha

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde la mañana, en la Ruta Interbalnearia KM 338, Lucila del Mar.
  • Descripción: Competencias criollas, jineteadas, pruebas de rienda, pialada de terneros, campeonato de truco, bailantas con música en vivo, cantina, parrilla, puestos gastronómicos, de artesanías y pilcheros. Clasificatoria Jesús María 2027. Más de $20.000.000 en premios.
  • Entrada arancelada.
  • Organiza Centro Tradicionalista Gauchos Unidos con el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa.
  • Más información: https://www.instagram.com/gauchosunidos_luciladelmar/ - https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

Adolfo Gonzales Chaves (Pueblo Turístico Juan E. Barra)

16° Fiesta del Asado Pampeano

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 21:00 y domingo 15, a las 8:00, en el predio municipal.
  • Descripción: Sábado, baile familiar; domingo, concurso de asadores, espectáculos musicales con la presentación del grupo Amaneceres, Francisco “Pancho” Santaren y Emiliano “Pampita” Pellegrino. Cierre con Nico Mattioli.
  • Entrada: bono contribución de $3.000. En el marco del 117 aniversario de Juan E. Barra.
  • Organiza la Comisión de Festejos Asado Pampeano, la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Juan E. Barra forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.
  • Más información: www.instagram.com/fiestadelasadopampeano/   www.facebook.com/FiestaDelAsadoPampeanoJEB

Marcos Paz

San Patricio en Marcos Paz

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde las 13:00, en el Paseo de la Estación, calle Belgrano y 25 de Mayo.
  • Descripción: Patio gastronómico, productores de cerveza artesanal, espectáculos, feria de artesanías y emprendimientos.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.
  • Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ - www.facebook.com/municipiomarcospaz

Villarino (Hilario Ascasubi)

16° Fiesta Provincial de la Cebolla

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 9:00 y domingo 15, a las 11:00, en el Polideportivo de Hilario Ascasubi.
  • Descripción: Charlas técnicas, muestra agroindustrial, patio de comidas, artesanías, emprendimientos y entretenimiento para las infancias.
  • Espectáculos: sábado, a las 17:30, presentación de Frecuencia Fe, Luciano Leguizamón y Peña Folklórica Tierra Gaucha; domingo, a las 16:00, Maria Barrirero, el Re-Junte y Los Diamantes. Cierre con el Gordo Luis.
  • Bono contribución mayores de 12 años: sábado, $2000 y domingo, $3000.
  • Organiza la Comisión Permanente de Festejos de Hilario Ascasubi con el acompañamiento de la Municipalidad de Villarino.
  • Más información: www.instagram.com/comision.de.festejos.ascasubi/ - www.facebook.com/comisionfestejos.hilarioascasubi

Coronel Suárez

Biergarten, San Patricio 

Azul (Pablo Acosta)

1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 12:00, en el Viejo Almacén.
  • Descripción: Feria de artesanías, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas libres de gluten y servicio de cantina.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza El Viejo Almacén con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul.
  • Más información: www.instagram.com/azul_esturismo/ - www.facebook.com/search/top?q=turismo%20azul

Leandro EANDRO N. ALEM (Colonia Alberdi)

2º Fiesta de los Juegos Tradicionales y la Empanada Casera

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 11:00, en la Plaza principal.
  • Descripción: Artesanías, emprendimientos, elección de la mejor empanada casera y juegos tradicionales como rayuela, elástico, sapo, tejo y bochas.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Leandro N. Alem.
  • Más información: www.instagram.com/municipioalem/ - www.facebook.com/municipioleandroalem

Eventos culturales

Luján

43º Música en la Plaza 2026

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 18:00; sábado 14, desde las 14:00; y domingo 15, a partir de las 15:30, en la Plaza Belgrano (frente a la Basílica).
  • Descripción: Viernes, noche consagrada al Rock que contará con la participación de los artistas locales Flor Trabichet, La Loconia, Desfachatados, Sin Bozal, y el cierre con Los Abuelos de la Nada. Sábado, espectáculo de música urbana con Nahuel Villegas y Picky Lejano Oeste con su banda, entre otros invitados. A partir de las 16 horas, presentación de los grupos folclóricos locales Antawara, Origen Luján, Vane Gonzalez, Ángel Pereyra y Elena Álvarez; y más de veinte ballets de la ciudad. Gran cierre con Los del Salta, Luciana Jury y Los Manseros Santiagueños. Domingo 15, estarán Vida Music, The Gintones, Guache Cumbia Subtropical, Marimba, Todos Contra Jaime, y La Sabrosa. Gran cierre con la presentación de Miguel Conejito Alejandro junto a Banda XXI. Durante los tres días, puestos de artesanías y food trucks con un patio gastronómico y cervecero.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Luján.
  • Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ -  www.facebook.com/culturasyturismolujan

Lincoln

Festival de Folclore

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 17:00, en el Aeródromo de Lincoln.
  • Descripción: Artistas locales y espectáculos de folclore en vivo. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lincoln.
  • Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ - www.facebook.com/TurismoLincoln - (2355) 483166.

Zárate

Preliminar de Tango 2026 – Subsede Zárate

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a partir de las 11:00, en el Espacio Cultural Negro de la Riestra, H. Yrigoyen y Costanera.
  • Descripción: Como sede del Preliminar Oficial del Mundial de Tango BA 2026, participan artistas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Campeonato oficial en las categorías Tango Pista y Tango Escenario. Campeonato no oficial, Tango Senior, TMV (tango, milonga y vals).
  • Inscripción y entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Zárate.
  • Más información: www.instagram.com/culturazarate/ - www.facebook.com/profile.php?id=100083265854206

Villa Gesell (Mar Azul)

5° Encuentro Nacional de Teatreras Populares “Luna Creciente”

  • Fecha, hora y lugar: Jueves 12 al martes 17, desde las 16:00, en la Casa de la Cultura de Mar Azul Mercedes Sosa.
  • Descripción: Corredor teatral regional con perspectiva de género. Espectáculos artísticos, talleres, plenarios y música en vivo.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza Sudaka Circus con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell
  • Más información: www.instagram.com/encuentro.luna.creciente/?g=5 - www.gesell.tur.ar/ 

Hipólito Yrigoyen (Henderson)

1º Encuentro de Rodanteros

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 14:00; sábado 14, a las 10:00 y domingo 15, desde las 11:00, en el Complejo Deportivo Municipal.
  • Descripción: Recorridos turísticos, deportes, juegos, karaoke, espectáculos en vivo, feria franca y emprendimientos, talleres y charlas. Domingo, desayuno, mateada rodantera y desfile por las calles de la ciudad despidiendo a los rodanteros. Cantina a cargo de Bomberos Voluntarios.
  • Organiza La Banda Rodantera con la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.
  • Más información: www.instagram.com/municipalidadhy/ - www.facebook.com/GobiernoMunicipalHY

Saavedra (Pigüé)

2° Juntada Extra Oficial Multimarca En Pigüé

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a partir de las 9:00, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.
  • Descripción: Coches clásicos modificados, audio cars, tunning, patio de comidas, limbo con premios y sorteos.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza Estilo Bajo Pigüé.
  • Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/2-juntada-extra-oficial/ 

Eventos deportivos

La Plata

M15 Ciudad de La Plata

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 8 al domingo 15, a las 9:00, en el Tenis Club La Plata, calle 154 entre 40 y 41. 
  • Descripción: Por primera vez La Plata será sede de un torneo internacional de tenis posicionando a la capital bonaerense dentro del calendario oficial avalado por la International Tennis Federation. Participan 290 jugadores de distintos países: Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., España, Francia, Hong Kong, India, Inglaterra, Italia, México, Perú, Taipei, Ucrania, y Uruguay. Patio gastronómico, parrilla, cerveza artesanal y espacios recreativos. Domingo 15, antes de la final, se realizará el tradicional Kids Day que reunirá a alumnos de escuelas de tenis de la ciudad.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza el Tenis Club La Plata con el apoyo de la Municipalidad de La Plata.
  • Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ - www.instagram.com/tenisclublaplata/

General Madariaga

11° Carrera de la Mujer

General Villegas (Santa Eleodora)

18º Vuelta al Partido

Baradero

2° Rural Bike del Encuentro

Lobos (Paraje La Porteña)

Rural Bike Lobos

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:00, en el paraje La Porteña.
  • Descripción: En las distancias de 30 y 60 kilómetros en las categorías participativa, promocional, competitiva, gravel y duplas.
  • Inscripción arancelada.
  • Organiza Lobos en Bici con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobos.
  • Más información: www.instagram.com/ruralbikelobos_/

Visitas guiadas

La Costa (San Clemente del Tuyú)

Senderismo Interpretativo en La Tapera De López

  • Fecha, hora y lugar: Martes y sábados, a las 19:00, en el Club Náutico Tapera de López.
  • Descripción: Experiencia en plena naturaleza combinando senderismo interpretativo, observación de aves y flora nativa y una propuesta especial de astroturismo para descubrir el cielo y el entorno desde otra mirada.
  • Actividad arancelada.
  • Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.
  • Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

Lobos

Astroturismo: Entre Aviones y Estrellas

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 19:15, en el Aeroclub Lobos, Ruta 205, KM 105,5.
  • Descripción: Muestra de aeromodelismo, espectáculo astronómico en vivo a cargo de Ezequiel Brahim y sorteos de vuelos bautismo. Una experiencia para viajar por el firmamento entre historias, música y emoción.
  • Actividad gratuita con inscripción previa en https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6
  • Organiza la Dirección de Turismo de Lobos.
  • Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo

Lobos

Tradición Viva

Lincoln

Gran Encuentro Cicloturista

Mar Chiquita

Sendero de la Albúfera

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 15:00, en avenida Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.
  • Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies, observación de médanos, pastizales, mar y laguna.
  • Actividad gratuita con inscripción previa.
  • Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
  • Más información: https://marchiquita.tur.ar/ - www.instagram.com/turismo.marchiquita/ - www.facebook.com/turismomarchiquita

Mar Chiquita

Sendero Escuela Sustentable

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 15:00, en avenida De Las Letras y Constancio Vigil.
  • Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.
  • Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
  • Actividad gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
  • Más información: https://marchiquita.tur.ar/ - www.instagram.com/turismo.marchiquita/ - www.facebook.com/turismomarchiquita

Ferias y exposiciones

San Vicente

5º Encuentro Nacional de Artesanos

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde las 10:00, en la Estación Cultural, avenida Sarmiento 1000.
  • Descripción: Feria de artesanías, muestra de fileteado porteño a cargo de Diego Prenollio, charlas, talleres, espectáculos en vivo y patio de comidas.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Asociación Feria Estación Cultural con el acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente.
  • Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred_2020/ - www.facebook.com/sanvicenteculturaenred

Saladillo (Pueblo Turístico Cazón)

Expo Cactus Cazón 2026

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde las 10:00, en el predio del ferrocarril, Ruta Nacional 205, KM 170.
  • Descripción: Muestra de viveristas y paisajistas, venta de plantas, flores, cactus, macetas, insumos y abonos para la jardinería, puestos gastronómicos, feria de emprendimientos y artesanías, juegos y espectáculos en vivo.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Agrupación de Feriantes Saladillenses y la Municipalidad de Saladillo.Cazón forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. 
  • Más información: www.instagram.com/expo.cactus/ - www.facebook.com/expocactuscazon 

Más información en @turismopba y en la web buenosaires.tur.ar donde presentamos ReCreo, el bot para organizar los viajes por la PBA.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

