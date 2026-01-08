Las acciones argentinas cerraron en baja y el mercado ignoró el REPO anunciado por Luis Caputo

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en baja este miércoles, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York también operaron con resultados negativos.

El Gobierno confirmó el REPO con los bancos por un total de US$3.000 millones, lo que se pronosticaba como una buena señal para los mercados. Sin embargo, el anuncio no tuvo buena recepción en la jornada del miércoles.

Para Puente, el préstamo por US$3.000 millones “es una buena noticia” pero no implica que “tenga un impacto importante en precios, el riesgo país, ni en el mercado”. “Hacia adelante, nos enfocamos en analizar los drivers que pueden llevar a una mayor compresión de la curva soberana, identificando principalmente dos: el acceso a los mercados internacionales y una nueva mejora en la calificación crediticia”.

El S&P Merval cayó 3,2% hasta los 3.013.957,43 puntos.

Las bajas de la jornada

En un panel líder donde se disputaron las bajas, tuvieron las mayores pérdidas las acciones de YPF (-6%), Edenor (-5,79%) y Central Puerto (-5,21%).

Por el lado de las subas, únicamente Ternium (3,14%) y Transener (0,94%) se ubicaron en terreno positivo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en rojo: Edenor (-6,4%) e YPF (-4,7%) lideraron las pérdidas.

Caso contrario sucedió con Ternium (3,1%) y Banco Macro (1,6%), quienes anotaron las mayores ganancias.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,2% al igual que el AL35; en ese sentido, el riesgo país volvió a subir y cerró en 575 puntos, según la medición de JP Morgan. En la misma jornada había alcanzado el valor más bajo desde 2018 (554 puntos).

JIB