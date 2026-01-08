Novedades para Colapinto: la F1 modificó el formato de la clasificación para 2026

La Fórmula 1 2026 recibió varias modificaciones en el formato de clasificación debido a la llegada de Cadillac ya que la parrilla pasará de contar con 20 autos en pista a 22 y deberá haber un pequeño ajuste.

La estructura de tres rondas de “qualy” seguirá existiendo y la Q3, fase en la que los 10 mejores tiempos al circuito para definir las posiciones finales de salida, no sufrirá cambios, aunque sí lo harán las dos instancias previas.

Hasta la pasada temporada, tanto en Q1 como en Q2, quienes quedaban eliminados eran los últimos cinco pilotos clasificados. No obstante, con la incorporación de Cadillac para la siguiente campaña, pasarán a ser seis los corredores que se despedirán en cada ronda.

De esta manera, Franco Colapinto, corredor argentino de la escudería Alpine y compañero de Pierre Gasly, deberá acostumbrarse a una leve modificación en dicho apartado de la “Máxima”.

¿Cómo es el nuevo formato de clasificación de la Fórmula 1?

La clasificación comenzará con la Q1 en la que los últimos seis pilotos (17° a 22°) quedarán afuera de competencia tras 18 minutos de disputa en el que buscarán hacer la vuelta del circuito en el menor tiempo posible.

Luego, 16 competidores repetirán lo hecho en la instancia previa con el objetivo de meterse en el top 10. Aquí, también serán seis los corredores eliminados (16° a 11°) después de 15 minutos y dejarán a los mejores diez para que luchen por la pole position en la Q3, que contará con una disputa de 12’.

Allí, los tiempos que logren los pilotos una vez finalizada la ronda, determinarán las plazas finales para la parrilla de salida que tendrá lugar en la carrera principal.

En cuanto a la clasificación para el formato Sprint, la estructura es similar, aunque existen modificaciones en dos aspectos: la Q1, Q2 y Q3 serán más cortas y los neumáticos estarán especificados para cada sección (medios en SQ1 y SQ2, blandos en SQ3).

La banca del jefe de Alpine a Colapinto: “Está en camino de ser más rápido que Gasly”

Steve Nielsen, jefe de Alpine, respaldó de el proceso de Franco Colapinto de cara al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 y aseguró que el piloto argentino “está en camino a ser más rápido que Gasly”.

El equipo considera clave darle continuidad al argentino, que afrontará por primera vez una temporada completa como piloto titular, con participación en todos los ensayos previos y un rol central dentro de la estructura.

Mientras se aguarda el estreno del A526 en los tests de enero en Barcelona, Nielsen hizo un balance del año y explicó el impacto de las decisiones técnicas adoptadas.

“Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, señaló el director general en diálogo con Motorsport.

Nielsen también destacó algunos picos de rendimiento del argentino: “En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”.

Los números de la temporada reflejaron las limitaciones del conjunto: Alpine apenas sumó puntos en una de las últimas once carreras, con un sexto puesto en Interlagos como excepción. Colapinto estuvo cerca de hacerlo en Zandvoort, donde finalizó 11°, en una de las pocas actuaciones competitivas del segundo auto.

El cierre del último campeonato dejó a Alpine en el último lugar del Campeonato de Constructores y obligó a replantear el proyecto a corto plazo. Las falencias del A525, sumadas a la decisión estratégica de frenar su desarrollo para enfocar recursos en el reglamento 2026, condicionaron los resultados y ampliaron la brecha con el resto de la parrilla.

De cara a 2026, Nielsen subrayó la necesidad de regularidad colectiva. “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Hemos sufrido un poco este año: solo un auto sumó puntos, y tampoco los suficientes con ese, mientras que el otro auto no sumó ningún punto con dos pilotos diferentes”.

En la misma línea, insistió en sostener la estabilidad del segundo asiento: “Necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”.

El directivo también realizó una fuerte autocrítica técnica. “Creo que la cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos. Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto”, afirmó.

Y recordó las escasas excepciones: “En las pocas ocasiones en las que el auto fue lo suficientemente bueno como para pelear por los puntos, tuvimos una en Brasil y otra en Las Vegas”.

“Necesitamos hacer un auto mucho mejor, y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”, concluyó Nielsen.

Con información de NA.

IG