Casación confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros

  • La Cámara Federal de Casación resolvió el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por la contratación de seguros durante su gobierno.

El expresidente Alberto Fernández
El expresidente Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación resolvió este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la casa por la contratación de seguros durante su gobierno. Según la resolución, también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, ex secretaria privada del ex mandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.

Con información de la agencia NA

