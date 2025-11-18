Karen Reichardt habla de su aparición en los cuadernos de Calvete y del giro de US$ 230.000 de su ex marido con Fred Machado

La diputada electa por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires Karen Reichardt salió a rechazar de manera categórica en declaraciones a elDiarioAR las versiones que vinculan a su ex marido Gustavo Balabanian con presuntas operaciones irregulares mencionadas en el marco de la causa que investiga al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. También afirmó que un giro de 230.000 dólares revelado por elDiarioAR que aparece en el fideicomiso del empresario Fred Machado corresponde a una operación aeronáutica “en blanco” realizada en 2015.

Reichardt sostuvo que la operación financiera se desarrolló en el marco de actividades comerciales habituales. “Ese giro de 230.000 es algo que está totalmente en blanco, porque mi ex marido tuvo aviones y Fred Machado primero fue piloto, pero después también vendía aviones”, aseguró. Según su relato, el movimiento bancario podría corresponder a la compra, venta o arreglo de una aeronave: “Fue una operación de aeronáutica. Puede ser un arreglo del avión, puede ser el avión, pero está en blanco”.

A su vez, la dirigente remarcó que su ex marido, empresario del sector asegurador y propietario de Paraná Seguros, no tiene vínculo alguno con la política ni con el entramado que se investiga en torno a la gestión de Spagnuolo. “No hay relación entre todo esto y el ANDIS. No hay relación de ningún tipo”, afirmó. También descartó cualquier nexo entre los apuntes atribuidos a Calvete y el ex funcionario: “Esto que están poniendo del cuaderno de este señor… ya decantará. Pero no inventen”.

Reichardt denunció además que la difusión del dato forma parte de una “opereta destinada a ensuciar” a su entorno a raíz de su exposición política. “Desde que entré en la política me están tratando de hacer cosas. Hablaron mal de mi padre, de mi hermano, dijeron barbaridades… ahora van por mi ex marido”, señaló. Aseguró que la repercusión del giro carece de sustento: “Obviamente que esto no va a tener trascendencia, porque como está en blanco es solamente manchar y difamar”.

Por último, insistió en que su ex esposo se dedica exclusivamente a actividades empresariales y que la operación citada se explicará fácilmente cuando avance la investigación. “Un juez no llama a una persona porque esté anotadito. Tiene que tener una relación. Y acá no la hay”, afirmó. Respecto de los aviones involucrados en las anotaciones, añadió: “Mi ex marido ya vendió el avión hace un montón. Fue una transacción legal, en blanco. Lo que aparece en ese cuaderno es un disparate más, y ya se va a demostrar”.