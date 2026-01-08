Adquirir Groenlandia “es una prioridad de seguridad nacional”, dijo una funcionaria de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump está evaluando “una serie de opciones” para comprar Groenlandia, que actualmente pertene a Dinamarca, admitió hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar el ejército de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, dijo Leavitt a Xinhua en una declaración enviada por correo electrónico.

Además, Leavitt señaló que “el presidente Trump ha dejado saber con claridad que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos, esto resulta vital para disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico”.

“Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo cesa, incluyendo la OTAN, y por ende la seguridad establecida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, advirtió el lunes en su respuesta la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca emitieron hoy una declaración conjunta en la que se indicó que “corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre sus asuntos.

Desde que asumió su cargo en enero de 2025, Trump ha expresado en repetidas ocasiones interés en tener el control de Groenlandia y ha indicado que no descarta el uso de la “coerción militar o económica” para alcanzar ese objetivo.