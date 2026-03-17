Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel: “Frente al terrorismo no puede haber tregua”

El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto por el 34° aniversario del Atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua”, al tiempo que ratificó el alineamiento de la Argentina con Israel.

Durante la ceremonia, realizada en el barrio porteño de Retiro, el mandatario afirmó que el atentado “dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía”, y sostuvo que el país enfrenta el terrorismo junto al Estado de Israel, al que definió como “una nación hermana que comparte los mismos valores”.

“Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, expresó Milei.

El Presidente también subrayó que “hay que hacer memoria” ante lo que llamó “el cobarde ataque del terrorismo iraní” de 1992, que dejó 29 muertos y más de 250 heridos. “Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad”. En ese sentido, remarcó que el terrorismo “exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”.

La ceremonia se realizó en el lugar donde funcionaba la sede diplomática israelí y tuvo como lema “La primera vez no se olvida”, en referencia al primer atentado terrorista de gran magnitud ocurrido en el país.

Lo que dijo la prensa iraní

Ese mismo martes, un artículo publicado por el diario iraní Teheran Times cuestionó con dureza al mandatario argentino y afirmó que “cruzó una línea roja imperdonable” al declarar días atrás que la República Islámica es enemiga de la Argentina. El texto sostiene que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”.

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?”, critica además el alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel y sostiene que la política exterior del país responde a “presiones externas”.

Las críticas hacen referencia a declaraciones que Milei realizó recientemente durante una exposición en la Yeshiva University, en Nueva York, donde afirmó: “No me cae bien Irán. Nos metieron dos bombas… son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

En ese contexto, la conmemoración del atentado contra la embajada israelí volvió a poner en primer plano las tensiones diplomáticas vinculadas con los ataques terroristas que sufrió la Argentina en la década de 1990, entre ellos también el Atentado a la AMIA.