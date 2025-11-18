eldiario.es
Desde la Patagonia

Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a Buenos Aires

  • La nube vendría del temporal que afectó a la Patagonia.

Las provincias de Neuquén y Chubut sufrieron un fuerte temporal con vientos de más de 150 kilómetros por hora.
elDiarioAR

Una gran nube de polvo, proveniente del temporal de viento que afectó gran parte de la Patagonia, avanza hacía Buenos Aires y podría llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Este lunes, las provincias de Neuquén y Chubut sufrieron un fuerte temporal con vientos de más de 150 kilómetros por hora que llevaron a declarar el estado de emergencia climática.

La alerta meteorológica por viento está activa en el centro, sur y en el territorio de la Costa Atlántica. En Buenos Aires se espera que el viento llegue en con forma de nube de polvo y sedimentos, como consecuencia del temporal.

El viento del sector sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad por debajo de los 5000 metros en varias ciudades costeras bonaerenses.

Con información de la agencia NA

