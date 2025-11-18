Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a Buenos Aires

Una gran nube de polvo, proveniente del temporal de viento que afectó gran parte de la Patagonia, avanza hacía Buenos Aires y podría llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Este lunes, las provincias de Neuquén y Chubut sufrieron un fuerte temporal con vientos de más de 150 kilómetros por hora que llevaron a declarar el estado de emergencia climática.

La alerta meteorológica por viento está activa en el centro, sur y en el territorio de la Costa Atlántica. En Buenos Aires se espera que el viento llegue en con forma de nube de polvo y sedimentos, como consecuencia del temporal.

El viento del sector sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad por debajo de los 5000 metros en varias ciudades costeras bonaerenses.

Con información de la agencia NA