Alerta roja por vientos de más de 140 km/h en Chubut

Un temporal de viento de gran intensidad se extiende este lunes 17 y martes 18 de noviembre sobre toda la Patagonia, con impacto también en sectores del sur de La Pampa y Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró alerta roja para el sur de Chubut, la zona más comprometida por las ráfagas que pueden superar los 140 km/h.

Se trata de un sistema de alcance excepcional que mantiene a la región bajo condiciones severas. Los mapas satelitales de viento —como los que ofrece el servicio Windy— permiten seguir en tiempo real el avance del fenómeno, calificado como un vendaval de “alto impacto”.

El reporte oficial, firmado por Leonardo De Benedictis, detalla que en el área con alerta roja se registran vientos sostenidos cercanos a los 90 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar ampliamente ese valor.

Riesgo en rutas y estabilidad en el resto del país

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en las rutas patagónicas, donde la visibilidad se ve reducida por el polvo levantado por el viento. Aunque se espera que las condiciones comiencen a mejorar de manera gradual desde este lunes, el proceso será “paulatino”.

En contraste, el centro y norte de la Argentina atraviesan días de cielo despejado, tras las tormentas del fin de semana. El panorama es de marcada estabilidad, con un rápido ascenso térmico que se mantendrá hasta el miércoles, cuando avanzará un nuevo frente frío.

Con información de NA