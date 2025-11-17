La progresista Jara gana por poco las elecciones en Chile y se medirá con el ultraderechista Kast en segunda vuelta

La candidata progresista Jeannette Jara gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile seguida muy de cerca del aspirante ultraderechista José Antonio Kast. Jara, con un 26,6% de los votos, tiene algo más de dos puntos de ventaja sobre Kast (24,2%).

Tal y como pronosticaban las encuestas, Jara gana la contienda, pero sin los votos suficientes para evitar una segunda vuelta, en la que se enfrentará con Kast, líder de la extrema derecha más tradicional, el 14 de diciembre. En tercer lugar queda Franco Parisi, populista de derechas, con un 19%, cuyos votos serán de gran importancia para la segunda vuelta. El presidente, Gabriel Boric, ha felicitado a ambos candidatos y ha desado suerte a los dos.

Johannes Kaiser, que encabeza el sector más radical de la extrema derecha y amenazaba a Kast por el segundo lugar en las encuestas, queda en cuarta posición (13,9%); y Evelyn Matthei, conservadora, ocupa la quinta posición con un 13%. Sin embargo, sus votantes serán decisivos para la elección del próximo presidente de Chile y ambos han trasladado públicamente su apoyo a Kast en el desempate del próximo mes. Sumando sus porcentajes al de Kast, el ultraderechista superaría el 50%.

Jara lidera una inédita coalición de fuerzas progresistas, la más amplia de la historia chilena. Por primera vez, una militante comunista se impone en la primera vuelta de unas presidenciales, lo que significa, en cierta medida, un triunfo para su partido en un país donde el anticomunismo es visible y vigente. La presidenciable ha señalado que, de ser electa, “suspenderá o renunciará” al partido como señal de que representa a “una coalición mucho más amplia”.

Exministra del presidente Gabriel Boric, de 51 años y militante histórica comunista, Jara propone, entre otras medidas, fortalecer el control de las armas de fuego y levantar el secreto bancario para seguir la ruta del crimen organizado. Para rebajar “el costo de la vida”, propone el llamado “sueldo vital” de 750.000 pesos (unos 695 euros), una de sus propuestas estrella, con aumentos graduales del sueldo mínimo (hoy en 529.000 pesos) y transferencias directas a los trabajadores; y un “hipotecazo”, destinado a jóvenes de hasta 40 años para optar a una primera vivienda.

Kast, de nuevo a por La Moneda

Kast, que intenta por tercera vez llegar a La Moneda, se enfrenta al escenario opuesto al de hace cuatro años, cuando ganó la primera vuelta presidencial, pero perdió el cara a cara contra Boric. Fue la primera vez en Chile que quien ganó la primera convocatoria no llega a la presidencia.

El exdiputado, de 59 años y líder del Partido Republicano, propone un polémico recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio, aunque a pesar de las preguntas de la prensa no ha detallado la fórmula para concretarlo. También quiere instalar cárceles de máxima seguridad y aislamiento para líderes del narco, endurecer las penas para miembros del crimen organizado y financiar unos 2.000 vuelos para deportar migrantes en situación irregular a sus países de origen.

Era la primera vez desde el retorno a la democracia que dos candidatos competitivos de extrema derecha tenían opciones de pasar a segunda vuelta. La alianza de las dos ultras y la derecha tradicional, sumada a parte de los votos de las otras cuatro candidaturas (de un total de ocho), será fundamental en el duelo del próximo mes, coinciden los expertos. La sorpresa respecto a las encuestas la ha dado Parisi, que repite el escenario de 2021, cuando también quedó tercero y desplazó por primera vez a la derecha tradicional.

A partir de este lunes, se abre un nuevo período de campaña electoral (la propaganda iniciará 15 días antes) para que tanto Jara como Kast relancen sus respectivas candidaturas de cara a la segunda vuelta, que se prevé muy polarizada. Desde 2006, ningún presidente ha sido relevado por un sucesor de su misma línea política y el poder ha oscilado entre el centroizquierda (o izquierda en el caso de Boric) y la derecha, como un péndulo.

Más de 15,6 millones de personas estaban llamadas este domingo a elegir al sucesor de Boric, que no puede optar a la reelección y entregará el mando en marzo de 2026. Estas han sido las primeras presidenciales con voto obligatorio.