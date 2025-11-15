Impresionante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza: arde una fábrica agroquímica

Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, cerca de la localidad bonaerense de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotó una fábrica, generando alerta y temor entre los vecinos de la zona.

En tanto, en los centros de salud cercanos ya recibieron alrededor de una decena de heridos leves, lo cual fue ratificado por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, aunque se desconoce por el momento si hubo víctimas fatales.

Según supo Noticias Argentinas, el siniestro se produjo cerca de las 21 en una empresa de agroquímicos, auque también resultaron afectadas por la onda expansiva una fábrica de plásticos y otra de pinturas, y rápidamente se originó un hongo de varios metros de altura.

En tanto, varias dotaciones de bomberos de la zona ya trabajan intensamente en el lugar para controlar las llamas, y por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de registrarse la explosión.

La fuerte estampida se escuchó a varios kilómetros a de distancia, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y produjo fuertes vibraciones en las viviendas ubicadas en las inmediaciones, en muchas de las cuales se rompieron los vidrios. Y algo similar sucedió en el centro comercial Los Nogales, ubicado en Tristán Suárez, donde estallaron las vidrieras de muchos comercios.

Además, y según el reporte de los vecinos se sentía un aroma particular en la zona, similar al de la pólvora, aunque se trataría de alguna sustancia tóxica, por lo que las autoridades solicitaron a los residentes que permanezcan en sus hogares.

Por su parte, Granados indicó en declaraciones al canal Todo Noticias que “hay heridos leves. Fueron varias explosiones muy fuertes, pero no sabemos como se originaron. Ahora estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”.

Rápidamente se viralizaron cientos de videos de los vecinos, en uno de los cuales podia observarse al personal de la empresa corriendo, y buscando resguardo cuando se produjo el estallido.

Con información de la agencia NA