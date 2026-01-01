La versión brasileña de la canción de Taylor Swift creada con IA que supera en éxito a la original

Pocas personas quedan en el mundo que no hayan escuchado The Fate of Ophelia. La canción de apertura de The Life of a Showgirl, el último disco de Taylor Swift, se convirtió en el mayor hit de este final de año. Sin embargo, contra todo pronóstico para un tema en inglés, empezó a acumular más reproducciones en un país como Brasil que en Estados Unidos. Se trata de una hazaña que solo se explica, precisamente, debido al factor del idioma: numerosas versiones creadas con inteligencia artificial versionaron la canción en portugués y se volvieron virales.

“No puedo creer que la IA sencillamente haya creado una de las mejores canciones que escuché en los últimos 10 años”. Así de tajante fue el usuario @Lucas11274 en los comentarios de una de las versiones de The Fate of Ophelia publicadas en YouTube, cuyo mensaje recibió más de mil likes. Este tema, publicado también en Spotify bajo el título de A Sina de Ofélia, y que imita las voces de las superestrellas brasileñas Luísa Sonza y Dilsinho, no acredita de momento a Taylor Swift, pero acumuló el 29 de diciembre hasta 433.000 reproducciones solo en Spotify Brasil.

No obstante, esa no es la única versión que está triunfando en la plataforma, ya que otra grabación hecha con IA y titulada Todo Tempo Sozinha Nessa Torre acumuló el lunes 393.000 escuchas en Spotify Brasil. Para ponerlo en perspectiva, la canción original sumó 512.000 reproducciones, lo que la llevó a alcanzar un total de 1,3 millones de escuchas solo el lunes en Spotify Brasil si sumamos las 826.000 reproducciones de las versiones creadas por inteligencia artificial. Estas versiones se están empleando en aplicaciones como TikTok para acompañar videos que alientan al equipo de Brasil en el próximo Mundial de Fútbol.

En España, The Fate of Ophelia se convirtió en la primera canción de esta década íntegramente en inglés que alcanzaba la primera posición en el país, según se puede consultar en la base de datos de Promusicae. En EE.UU., además, se mantuvo en el número 1 durante ocho semanas y todo apunta a que seguirá en la cima. Sin embargo, en Brasil y Portugal sucedió algo diferente: en lugar de que la gente haya dejado de escuchar el tema original para escuchar las versiones creadas con IA, son estas versiones las que ayudaron a que aumenten las reproducciones de la original.

Es evidente que la nueva canción de Taylor Swift ya era un éxito antes de que las versiones brasileñas de IA se volvieran virales, pero es gracias a estas versiones que la canción resurgió en países de Latinoamérica. El equipo de Taylor Swift no se pronunció sobre estas versiones brasileñas no oficiales, que solo pueden escucharse en Spotify o YouTube. En Apple Music no están disponibles, por lo que es la canción original la que encabeza la lista de éxitos de Apple Music Brasil. Lo mismo sucede en Apple Music Portugal, donde no hay rastro de A Sina de Ofélia mientras que esa versión ocupa la décima posición en la lista de éxitos de Spotify Portugal.

“La mujer simplemente le puso droga a la música; es completamente adictiva en cualquier idioma o género. Le será imposible detener los miles de millones de versiones que surgirán; esta es, por mucho, la mejor hasta la fecha”, comentó el usuario @patrickneves6346 bajo el tema A Sina de Ofélia publicado en YouTube. “La música es una mezcla de Carnaval y el final recuerda al Mundial. Dios mío, IA”, escribió @alinemarquitimachado.

Taylor Swift, en contra de la IA

La artista ya se posicionó en el pasado en contra de la inteligencia artificial. Lo hizo para apoyar la candidatura de Kamala Harris en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Recientemente me enteré de que una IA de 'mí' apoyando falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump se publicó en su página web”, escribió Swift en Instagram en septiembre de 2024. “Esto despertó mis temores en torno a la IA y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que debo ser muy transparente sobre mis planes para estas elecciones como votante”, afirmó Swift, que agregó que “la forma más sencilla de combatir la información errónea es con la verdad”.

Otro caso de un tema creado por inteligencia artificial que se volvió viral es el de NostalgIA, canción publicada por Flow GPT en noviembre de 2023 en la que cantan las voces de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber simuladas con IA. Quien reaccionó negativamente fue Bad Bunny, que se pronunció en el canal de WhatsApp que tiene con sus seguidores: “Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que fuera”.

Las versiones brasileñas de The Fate of Ophelia no son las únicas que están copando las plataformas de streaming. Recientemente, también se volvió viral The Funk of Ophelia, creada por DJ Nellin y lanzada de manera no oficial. El tema, publicado en Spotify, YouTube y Apple Music, ahora solo puede escucharse en Spotify y YouTube, y sí cuenta con Taylor Swift en los créditos, aunque eso no confirma que Swift haya aprobado el lanzamiento de esta versión.

“Están clonando mi música para conseguir reproducciones, ¡y estoy intentando solucionarlo!”, respondió DJ Nellin a un usuario en Instagram que le avisaba de que había varias versiones de su versión publicadas en internet. “Creo que esto solo pasa en Spotify; ¡YouTube Music todavía tiene mi versión original!”, añadió el músico. Entre los comentarios que recibió Nellin, uno afirmaba que “nunca había estado tan feliz por una canción funk”. El tema ya acumula 5 millones de reproducciones solo en Spotify, en tanto que The Fate of Ophelia ya supera los 760 millones de reproducciones en menos de tres meses.

Lo que sí parece evidente es que The Fate of Ophelia va a cerrar el año como uno de los grandes hits de 2025, y apunta a continuar siéndolo a lo largo de 2026. El tema, tal y como hiciera la compositora con su clásico country Love Story, da la vuelta a otra historia shakesperiana, Hamlet, para celebrar un destino diferente al que tuvo Ofelia en la obra. Su videoclip se estrenó en exclusiva en los cines de todo el planeta.