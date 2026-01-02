Pettovello capacitará a beneficiarios de planes sociales con empresas que así desgravarán impuestos

Unos 20 beneficiarios del ex plan social Potenciar Trabajo comenzarán este 6 de enero el primero de los cursos de capacitación laboral que ofrecerá el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, a través de empresas que enseñan sus oficios. El primer taller será de pintura, durará seis clases durante enero y la instrucción estará a cargo de la fabricante de pinturas Sinteplast, de los hermanos Miguel, Claudio, Rubén y Gabriel Rodríguez. Se dictará en el primer Centro de Formación en Oficios, que funcionará en un antiguo instituto de minoridad remodelado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que preside Adelmo Gabbi. Arcos Dorados, licenciataria de McDonald's, y la cervecería Quilmes también ofrecerán capacitaciones.

Pettovello había anunciado este proyecto en uno de sus pocos discursos públicos, en agosto pasado, en la reunión anual del Consejo de las Américas -organización empresaria- en Buenos Aires: “Estamos trabajando en la transformación del Centro Garrigós, que pasará a ser un espacio de formación en oficios, con aprendizaje basado en proyectos, diseñado en función de las demandas reales del mercado laboral”. También en aquella oportunidad explicó cuál es el interés de las compañías que capacitan gente: “Abrimos el crédito fiscal 2025: $400 millones disponibles para que las empresas que inviertan en capacitación recuperen parte de esa inversión vía impuestos”. Es decir, lo que gasten las firmas enseñando podrán recuperarlo tributando menos.

No está claro cuál será el cupo fiscal 2026, pero el presupuesto sancionado el pasado viernes en el Senado indica que se capacitará a 600 personas en el cuidado de adultos mayores, a 1.500 para empleados de centros de primera infancia, a 4.000 en tecnología y a 320.000 en otros asuntos laborales. Habrá que ver si se cumple el objetivo porque desde el comienzo del gobierno de Javier Milei se transformó el Potenciar Trabajo -que eran cooperativas a cargo de organizaciones sociales, municipios, provincias e iglesias- en dos programas, el de Acompañamiento Social, que iba a mantener los comedores y otros centros de cuidado de niños y ancianos, y el Volver al Trabajo, que iba a ofrecer capacitación laboral, pero en los primeros dos años de administración libertaria se siguieron pagando $78.000 devaluados sin exigir contraprestación alguna. En el anterior gobierno, en 2023, el ex Ministerio de Trabajo mismo había ofrecido capacitación a 197.000 personas y el plan Argentina Programa, de informática, a otros 210.000.

El Potenciar Trabajo, que fue criticado por la desigual asistencia a las cooperativas y por la coacción de algunas organizaciones sociales contra los beneficiarios, había llegado a reunir a 1,3 millones de desempleados y trabajadores informales. Sus dos sucesores ahora totalizan 906.000: 704.000 en el Volver al Trabajo y 202.000 en el Acompañamiento Social. Los del primer programa mencionado pueden optar por asistir a las capacitaciones, que cuentan con cupos muy limitados, como en el caso de la de Sinteplast. Al finalizar el curso, los formados recibirán un voucher de dinero, pero no está definido el monto.

La selección de los primeros 20 talleristas se hizo a partir del Portal Empleo (portalempleo.gob.ar). En el caso de que la capacitación esté dirigida a un perfil puntual, como aquellos que tengan experiencia en alguna actividad o conocimientos técnicos específicos, el ministerio hará una preselección y convocará a determinadas personas. En general, el proceso es así: el Estado manda un correo electrónico a los posibles cursantes, luego los llama para que se inscriban, los convoca a una reunión informativa virtual en la que se presenta la propuesta y se confirma el interés por participar. A los inscriptos finales se los cita el día y la hora del comienzo de la capacitación en el centro. Se les da prioridad en las vacantes a los beneficiarios del Volver al Trabajo, especialmente los desocupados, aunque puede que cursen quienes no está en ese plan, pero sí inscriptos en el portal.

