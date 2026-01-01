Concedieron la libertad condicional a uno de los condenados por la muerte de Lucía Pérez

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 resolvió conceder la libertad condicional a Juan Pablo Offidani, uno de los condenados por la muerte de Lucía Pérez, la adolescente que falleció en Mar del Plata en 2016, en un caso que se convirtió en emblema de la violencia de género y del debate judicial sobre el femicidio.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, quienes consideraron que se encontraban reunidos los requisitos legales para otorgar el beneficio, luego de un pedido sostenido por la defensa del acusado. Offidani cumplía una pena unificada de 15 años de prisión y llevaba nueve años detenido, a lo que se sumó una reducción de pena por estímulo educativo.

Pese a la oposición del fiscal Carlos Russo, que advirtió sobre la existencia de factores de riesgo y se pronunció en contra de la excarcelación, el tribunal habilitó la salida anticipada del condenado, quien fue considerado partícipe secundario del abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes que sufrió Lucía.

La resolución establece una serie de condiciones estrictas para que Offidani permanezca en libertad: deberá fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires, abstenerse del consumo de alcohol y drogas, no cometer nuevos delitos y someterse al control del Patronato de Liberados. Además, tendrá que realizar un tratamiento integral contra las adicciones en la institución Proyecto Vida Digna, en modalidad ambulatoria, y se le impuso la prohibición de salir del país y de acercarse o contactar a los familiares de la víctima.

Un derrotero judicial marcado por fallos controvertidos

El caso Lucía Pérez atravesó un extenso y polémico recorrido judicial. En 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a Matías Farías y a Offidani únicamente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y los absolvió por el abuso sexual, sin contemplar la figura de femicidio. Ese fallo generó una fuerte reacción social y movilizaciones masivas.

Dos años más tarde, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó la realización de un nuevo juicio. Finalmente, en 2023, el TOC N°2 condenó a prisión perpetua a Farías, como autor material del femicidio, y a ocho años de prisión a Offidani, en carácter de partícipe secundario.

Sin embargo, en febrero de 2025, una nueva resolución de la Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y Florencia Budiño, volvió a reconfigurar el escenario judicial: el tribunal sostuvo que el hecho no debía ser considerado femicidio y ordenó revisar la condena de Farías. En ese fallo, se indicó que la figura penal aplicable sería la de abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte, al entender que el fallecimiento de Lucía se produjo por una combinación del abuso y el consumo de cocaína.

La concesión de la libertad condicional a Offidani se inscribe así en un expediente atravesado por resoluciones judiciales contradictorias, que siguen generando impacto público y reclamos de justicia por parte de la familia de la víctima y de organizaciones feministas.