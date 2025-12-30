Caso Vélez: sobreseyeron a los cuatro imputados por abuso sexual y la querella anunció que apelará

El juez José Augusto Páez Almonacid resolvió este martes el sobreseimiento de los cuatro futbolistas imputados en el denominado Caso Vélez, que investiga una denuncia por abuso sexual ocurrida en la provincia de Tucumán. La decisión se tomó tras la audiencia en la que expusieron las defensas, el Ministerio Público Fiscal y la querella. La medida alcanza a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

Con esta resolución, el magistrado dispuso el cierre del proceso penal en esta instancia, al hacer lugar al planteo de las defensas. No obstante, la representación de la denunciante anunció de inmediato que impugnará el fallo, al considerar que el sobreseimiento fue dictado de manera prematura.

Desde la querella sostuvieron que no se alcanzó el estándar de “certeza negativa” que exige la ley para desvincular definitivamente a los imputados y remarcaron que existen pruebas relevantes que no fueron analizadas en un juicio oral y público.

Entre los elementos mencionados se encuentran pericias médicas y biológicas, evidencia digital, registros de comunicaciones y testimonios que, según señalaron, requerían un debate con inmediación judicial y posibilidad de contraexamen.

Además, destacaron que el sobreseimiento no constituye una declaración de inocencia, sino una decisión de carácter procesal que puede ser revisada por instancias superiores. En ese sentido, anticiparon que recurrirán la resolución por las vías legales previstas en el Código Procesal Penal.

La querella también subrayó que el abordaje del caso debe ajustarse a los estándares establecidos en la Ley 27.732 de Protección de Víctimas y en la Ley 26.485, que obligan al Estado a garantizar investigaciones eficaces en casos de violencia sexual y a evitar cierres anticipados que puedan derivar en revictimización o violencia institucional.

La causa continuará ahora en la etapa de revisión judicial, donde se evaluará la validez del sobreseimiento y la procedencia de los recursos anunciados.

Después de que la Justicia sobreseyera a los cuatro exjugadores de Vélez acusados por violación, habló la joven que los denunció: “Voy a llegar hasta la última instancia judicial”.

La indignación de la joven

En diálogo con el canal TN, la denunciante aseguró: “Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser esto un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos”.

“Son esos días en los que uno siente que todo el camino recorrido no valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”, agregó la joven. “La decisión de hoy cae como un balde de agua fría, pero es previsible. La Justicia tucumana no cuida a las víctimas. El juez dijo en la resolución que a mí se me ve caminar erguida. Decía que le puse un emoji a Sebastián Sosa”, sostuvo la denunciante.

“Es un sentimiento de tristeza, primero como mujer y segundo como persona joven no merezco estar pasando el escarnio público al que me han sometido. Voy a buscar otra instancia y voy a llegar a la última”, completó la joven.

