Kathy Ruemmler, abogada principal de Goldman Sachs, renuncia tras revelarse sus vínculos estrechos con Jeffrey Epstein

Kathy Ruemmler, abogada principal del prestigioso banco de inversión Goldman Sachs y exasesora legal de la Casa Blanca en tiempos del presidente Barack Obama, anunció este jueves su renuncia, después de que los correos electrónicos entre ella y Jeffrey Epstein revelaran una estrecha relación.

En los archivos publicados por el Departamento de Justicia se ve cómo ella lo describe como un “hermano mayor” y minimiza sus delitos sexuales, informa AP.

Así, Ruemmler dijo en un comunicado que “dejará su cargo como directora jurídica y asesora general de Goldman Sachs a partir del 30 de junio de 2026”. Eso sí, había intentado distanciarse de los correos electrónicos con Epstein y no renunciar al principal cargo legal de Goldman Sachs, que ocupaba desde 2020.

Si bien Ruemmler calificó a Epstein de “monstruo” en declaraciones recientes, mantuvo una relación muy distinta con el depredador sexual antes de que este fuera arrestado por segunda vez por delitos sexuales en 2019 y posteriormente se suicidara en una cárcel de Manhattan.

Ruemmler llamaba a Epstein “tío Jeffrey” en correos electrónicos y decía que lo adoraba.

En un comunicado previo a su renuncia, un portavoz de Goldman Sachs había afirmado que Ruemmler “se arrepentía de haberlo conocido”.

En su declaración de este jueves, Ruemmler declaró: “Desde que me incorporé a Goldman Sachs hace seis años, he tenido el privilegio de supervisar los asuntos legales, de reputación y regulatorios de la firma; de mejorar nuestros sólidos procesos de gestión de riesgos; y de garantizar que nos guiemos por nuestro valor fundamental de integridad en todo lo que hacemos. Mi responsabilidad es anteponer los intereses de Goldman Sachs”.

El director ejecutivo de Goldman, David Solomon, sostuvo, por su parte: “Como una de las profesionales más destacadas en su campo, Kathy también ha sido mentora y amiga de muchos de nuestros empleados, y la echaremos de menos. He aceptado su dimisión y respeto su decisión”.

Durante su tiempo en la práctica privada, tras dejar la Casa Blanca en 2014, Ruemmler recibió varios regalos valiosos de Epstein, incluyendo bolsos de lujo y un abrigo de piel.

Los regalos se produjeron después de que Epstein ya hubiera sido condenado por delitos sexuales en 2008 y registrado como delincuente sexual.

“¡Qué amable y considerado! ¡Gracias, tío Jeffrey!”, Ruemmler le escribió a Epstein en 2018.

Históricamente, informa AP, Wall Street desaprueba el intercambio de regalos entre clientes y banqueros o abogados de Wall Street, en particular los regalos de lujo que podrían suponer un conflicto de intereses. Goldman Sachs exige a sus empleados obtener aprobación previa antes de recibir o entregar regalos de sus clientes, según el código de conducta de la compañía, en parte para no infringir las leyes antisoborno.

En diciembre, el director ejecutivo de Goldman, David Solomon, describió a Ruemmler como una “abogada excelente” y afirmó que contaba con su plena confianza y respaldo.