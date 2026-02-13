Los imperdibles para disfrutar el finde largo en la Ciudad

🛹 Deporte extremo bajo las estrellas

Llega la edición verano de Buenos Aires Extremo: habrá muestras de skate, BMX freestyle y básquet 3x3, además de un taller de rap. La musicalización estará encabezada por Acru y habrá DJ sets para disfrutar de una noche 100% urbana en el Parque Deportivo Costanera (Av. Costanera Obligado Rafael y La Pampa) el lunes desde las 18.

👩‍❤️‍💋‍👨 Corrientes celebra el amor

Este sábado desde las 19, la avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, festejará el Día de los Enamorados con música en vivo a cargo de Thomas Guzmán, el grupo Agua de Florero y la DJ Vuduchail. Ellos tocarán frente a una pista de baile que transformará a la icónica avenida porteña en un gran escenario para celebrar el romance y la vida nocturna en la Ciudad. Además, habrá espacios decorados para sacarse fotos y un “Mapa del Amor”, para que los vecinos y turistas marquen en qué lugar de la Ciudad se enamoraron.

📚 La noche veraniega de Villa Crespo

Llega una nueva Noche de Verano, una jornada ideal para recorrer librerías, leer poesía, escuchar música y comer algo rico. Habrá shows y lecturas en vivo, encabezadas por Kevin Johansen y Liniers, en Thames y Aguirre. Será este jueves desde las 19. La programación y el mapa de actividades se pueden ver acá.

🎠 La vuelta de los enamorados

Este sábado, calesitas de la Ciudad se transformarán en escenarios urbanos con música en vivo, ilustraciones y caricaturas, fotografía y gastronomía para celebrar el Día de los Enamorados. Se hará de 17 a 20 en las plazas Mafalda (Conde 145, en Colegiales), Noruega (Ciudad de la Paz 2175, en Belgrano) y Rusia (La Pampa y Dr. Gerardo Armauer Hansen, en Palermo).

🎛️ Setenta artistas para vibrar con la música

Con más de 70 artistas distribuidos a lo largo de todo el sábado y el domingo, llega ULTRA Buenos Aires, el festival de música electrónica más importante del país. Serán diez horas de música por jornada y cuatro escenarios latiendo en simultáneo. Se hará ambos días, desde las 15, en el Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000). Las entradas se pueden sacar acá.

🛥️ Un paseo en barco por el Riachuelo

Está abierta la inscripción para embarcarse en un recorrido único: en La Boca, desde Caminito (Magallanes y Del Valle Iberlucea) inicia el paseo náutico por el Riachuelo, que pasa por Vuelta de Rocha y va hasta el histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. La propuesta es gratis y con inscripción previa.

🎢 Últimos días para jugar en el Parque de la Ciudad

La sede del verano en la Ciudad cierra sus puertas. El viernes será el último día para jugar con agua, andar en karting y treparse a los desafíos aéreos. Además, hay inflables, canchas de fútbol y más deportes, talleres, cine al aire libre y un patio gastronómico con una amplia variedad de opciones, ideal para pasar todo el día en el parque. Las mascotas también están invitadas. Abre de 10 a 20.

🎸 Ahyre festeja el Día de los Enamorados

Este sábado a las 20.30 AHYRE presenta con un show que une la fuerza de la raíz latinoamericana con un sonido actual, potente y en plena expansión. Una noche para conectar, cantar y dejarse llevar por la música compartida en la Usina del Arte (Caffarena 1), en La Boca. La entrada es con reserva previa a través de usinadelarte.ar.

🎭 Un domingo increíble en la cocina de Los Lúdic

Los Lúdic se presentan este domingo a las 16 con un dinámico espectáculo de variedades participativas con el público, combinando humor musical, comedia física y artes circenses. Varreto y Raúl Jean Carlo, dos exóticos cocineros italianos, deleitan al público con sus desafíos y destrezas gastronómicas. Será en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Las entradas se pueden sacar en la plataforma EntradasBA.

🖌️ Pop en Recoleta

Talleres de manga, retratos, proyección de cortos y música en vivo son algunas de las propuestas del Anfiteatro Monseñor de Andrea (Av. Córdoba y Jean Jaures) para este jueves y viernes desde las 17. También habrá dibujantes para retratar con estilo manga a los que se acerquen, bailes y cierres musicales a cargo Luquinho y Unyx.

🎶 La vida de Beethoven en títeres

La compañía de títeres Babelteatro propone recordar la vida de Ludwig Van Beethoven en un recorrido por su legado musical. Su casa de Viena a escala es el escenario para espiar su vida a través de las pequeñas ventanas. La obra, que es para toda la familia, se presenta en la Casa del Historiador (Bolívar 466). Las entradas se reservan con anticipación acá.

🎤 El trap under en la Usina

FRO!, una de las voces más fuertes del under argentino llega a la Plaza de la Usina del Arte (Caffarena 1). Surgido de las batallas de gallos, en pleno auge y con la explosión de sus últimos discos, presentará un show único en el faro cultural del sur porteño.