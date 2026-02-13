Ca7riel & Paco Amoroso sorprenden con una colaboración con Sting y presentan “Hasta Jesús tuvo un mal día”

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron este viernes el primer simple de su próximo álbum, Free Spirits, que verá la luz el próximo 19 de marzo, junto a Sting. La canción, Hasta Jesús tuvo un mal día, es el adelanto de la nueva etapa holísitca del dúo argentino.

En un manifiesto publicado en redes sociales la semana pasada, el músico británico, nuevo mentor espiritual y de bienestar del grupo, presentó por primera vez el enigmático centro de wellness que da título al trabajo discográfico, Free Spirits. Un espacio que mantuvo en secreto durante 35 años, en el que el dúo buscó refugio tras el abrupto y caótico cierre de su 2025.

El artista reveló en un vídeo que, a través del programa trascendental de doce pasos en su centro, ambos lograron canalizar su energía creatva hacia Free Spirits, que aborda los doce conflictos que los llevaron a su punto de quiebre.

“Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo va a estar bien. Yo rompí mis cadenas, pagué mis condenasy tú puedes también”, comienza, cantando el en tema. El dueto aparece en el videoclip junto al músico británico en el interior de una sala blanca de lo que se entiende que es su centro, vestidos también de blanco, durante una especie de meditación o rezo.

El nuevo álbum llegará después de que Ca7riel y Paco Amoroso se hicieran con cinco galardones en los últimos Latin Grammys, celebrados el pasado otoño. Con su nueva propuesta musical, el grupo deja atrás la inercia y la presión constante de la fama. A través de esta terapia, han soltado el ego que cargaban de la era Top of the hills y emergen con una nueva perspectiva de vida.

elDiarioes Cultura