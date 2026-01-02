El congresista republicano que impulsó la ley Epstein utiliza los ataques de Trump para recaudar fondos contra el presidente

Un congresista republicano de Kentucky, a quien Donald Trump calificó esta Navidad de “despreciable” por ser coautor de una ley que exige al Gobierno de Estados Unidos hacer públicos todos los archivos sobre Jeffrey Epstein, afirma ahora que el presidente lo está atacando por mantenerse firme al compromiso que hizo el mandatario de “ayudar a las víctimas”.

Tras hacerse eco de los insultos de Trump en sus redes sociales, Thomas Massie ha conseguido donaciones para presentarse a la reelección en las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas en noviembre de 2026, contra un candidato que Trump ya ha respaldado.

Este tira y afloja ilustra la creciente división entre Trump y Massie. Massie se ganó el desprecio del presidente al trabajar para que se aprobara un proyecto de ley bipartidista en el Congreso que exigía la divulgación completa de los documentos relacionados con el pederasta millonario Jeffrey Epstein, que durante años mantuvo una relación de amistad con Trump y que se declaró culpable de solicitar los servicios de prostitución de una menor antes de suicidarse, presuntamente, en una celda de máxima seguridad de Manhattan en 2019.

Imagina celebrar una Navidad en paz con tu familia... de repente, los teléfonos alertan a todo el mundo de que el hombre más poderoso del mundo te está atacando... ¡por cumplir su promesa electoral de ayudar a las víctimas! Thomas Massie — congresista republicano

En el momento de su muerte, Jeffrey estaba esperando a ser juzgado por tráfico sexual de menores.

En Navidad, Trump publicó una diatriba en su red social Truth Social en la que tachaba el interés del Congreso por Epstein de “estafa” y se refería a Massie —el único legislador mencionado en la publicación— como “un republicano de baja estofa”. El presidente escribió que cuando los nombres de las amistades de Epstein salgan a la luz, “en la cacería de brujas en curso de la izquierda radical (más un ‘republicano’ de baja estofa, ¡Massie!), y se revele que todos ellos son demócratas, habrá mucho que explicar”.

Eso llevó a Massie a responder en la red social X: “Imagina celebrar una Navidad en paz con tu familia... de repente, los teléfonos alertan a todo el mundo de que el hombre más poderoso del mundo te está atacando... ¡por cumplir su promesa electoral de ayudar a las víctimas!”.

Massie citó la frase “un republicano de baja estofa” de Trump, la resaltó en capturas de pantalla y pidió a los usuarios de X que “por favor” le apoyaran, al tiempo que proporcionaba un enlace a su sitio web de donaciones para la campaña de las elecciones de noviembre de 2026.

Según ha explicado Massie en otras publicaciones posteriores, más de 40 personas donaron casi 3.000 dólares en las dos primeras horas tras lanzar la petición de recaudación de fondos. Un usuario que respondió a la cuenta de Massie describió que acababa de hacer “una de las pocas contribuciones republicanas” de su vida. “Se lo agradezco mucho, especialmente el día después de Navidad”, respondió el congresista.

Massie ocupa un escaño en la Cámara de Representantes estadounidense desde 2012. Ahora se ha convertido en una espina clavada para el presidente después de que la Administración Trump incumpliera su promesa de total transparencia con respecto al caso Epstein. No solo es el coautor de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que fue aprobada por el Congreso el pasado noviembre. Massie también ha exigido que todos aquellos que hayan tenido conexiones con Epstein se enfrenten a “las mismas consecuencias” que Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos de Inglaterra, a quien se le quitó el título real británico como duque de York por sus vínculos con el millonario financiero y delincuente sexual.

Además, Massie también ha recordado el caso de Peter Mandelson, quien fue embajador de Reino Unido en Washington y acabó apartado del cargo tras hacerse pública su relación con Epstein. “En Reino Unido se está produciendo un ajuste de cuentas que también debe hacerse en Estados Unidos”, ha afirmado Massie: “Un príncipe ha perdido su título. El embajador en Estados Unidos ha perdido su cargo. Necesitamos ver ese tipo de consecuencias en este país”.

El Departamento de Justicia no ha cumplido plenamente con el plazo del 19 de diciembre establecido por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aunque ese día publicó una serie de documentos. Recientemente, el Departamento de Justicia afirmó que tiene en su poder más de un millón de documentos relacionados con Epstein y que podría tardar “unas semanas más” en procesar esos archivos para su publicación.

Trump ha respaldado a un exmiembro de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos, Ed Gallrein, para que se presente contra Massie en las primarias republicanas que tendrán lugar antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026.

En declaraciones al medio Politico en octubre, Massie afirmó que Gallrein es un “fracasado... mercenario del establishment”, al que Trump está respaldando por el pánico que sienten sus asesores ante la falta de opciones fuertes en el distrito.