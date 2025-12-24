Los nuevos archivos de Epstein revelan las tácticas de su cómplice para captar a adolescentes

Entre los expedientes sobre Jeffrey Epstein divulgados por el Gobierno de EEUU hay un documento que ofrece detalles sobre los trucos psicológicos empleados por su exnovia, Ghislaine Maxwell, para atraer a las adolescentes vulnerables a su órbita de abuso. Las consentía, bromeaba y hasta parecía escucharlas.

Las tácticas de grooming que Maxwell empleaba con sus víctimas son conocidas desde hace tiempo, pero la divulgación de varios de los documentos del gran jurado en el caso del tribunal federal de Manhattan que la sentenció a 20 años de cárcel por trata con fines sexuales llegó justo cuando Maxwell intenta conseguir el indulto.

Las maniobras de Maxwell vuelven a estar en el foco durante el segundo mandato de Donald Trump, especialmente tras el polémico traslado de la reclusa a un centro penitenciario de mínima seguridad conocido por ser más cómodo que otras instalaciones de la misma categoría.

“Esto es lo que hacen los adultos”

Los documentos en cuestión recoge el testimonio de un agente policial en 2020 ante el gran jurado, en el que relataba una entrevista que había mantenido con una mujer que denunciaba que Epstein había abusado sexualmente de ella cuando era menor.

La mujer explicó al agente que sus primeras visitas a la casa de Epstein (durante las cuales no sufrió abusos) eran “extrañas”, pero que “Maxwell las normalizaba”. “Era como una hermana mayor guay que decía cosas como ‘esto es lo que hacen los adultos'”.

La mujer también dijo haber visto a Maxwell haciendo topless junto a la piscina de Epstein. “Ella se quedó un poco desconcertada, pero Maxwell actuaba con total normalidad”, relató el agente.

La mujer también declaró en la conversación que en ocasiones había otras mujeres presentes, incluida la propia Maxwell, cuando Epstein llevaba a cabo los abusos sexuales. “Solían empezar con que una de las chicas masajease a Epstein en los pies, por lo general”, dijo el agente recordando el relato de la mujer. “Maxwell se burlaba un poco del resto de chicas, les tocaba los pechos y les decía qué tenían que hacer”.

“Ella intentaba no mirar a Maxwell porque la veía como una hermana, y eso le resultaba extraño”, dijo el agente. “Trataba de pasar desapercibida en la habitación para que la ignoraran lo máximo posible”.

De acuerdo con relato, la actitud de Maxwell era “muy informal” y “actuaba como si fuera algo normal”. “Transmitía esa sensación”, recordó el agente. Cuando el gran jurado preguntó al agente si con esa actitud había logrado que la mujer se sintiera más cómoda con lo que pasaba, la respuesta fue “sí”.

El alcance de la actividad sexual con Epstein fue aumentando con el tiempo. Durante la entrevista de la mujer con las fuerzas del orden, le preguntaron por sus sentimientos por Epstein y hacia Maxwell en aquel entonces. “Sentía que la querían”, dijo el agente al gran jurado. “Sentía que eran su familia y la apoyaban, y le hacían sentir que debía estar agradecida”, añadió.

La mujer no aparece identificada en esa transcripción del gran jurado, pero el relato de los abusos coincide en gran medida con el testimonio de “Jane” durante el juicio de Maxwell. Jane dijo a los miembros del jurado que los abusos de Epstein habían comenzado cuando ella tenía 14 años, y que a veces Maxwell también estaba en la habitación.

Durante el juicio, Jane contó que a veces Maxwell le tocaba los pechos. “Había manos por todas partes”, dijo Jane sobre un encuentro con Epstein y Maxwell. También describió encuentros sexuales grupales con ellos dos y con otras personas.

El mismo agente testificó ante el gran jurado sobre la experiencia de otra víctima, lo que aportó más detalles sobre el complejo proceso de captación. El nombre de esa víctima también aparece tachado, pero la descripción del agente se asemeja mucho al testimonio que Annie Farmer dio después en el juicio.

Farmer testificó que, cuando tenía 16 años, Maxwell le dio un masaje desnuda en el rancho de Epstein en Nuevo México. “Maxwell le dijo que le diera un masaje a Epstein en los pies y luego le mostró y le indicó cómo hacerlo”, recordó el agente. “(Ella) se sentía un poco incómoda, pero Maxwell hacía bromas, así que siguió sus indicaciones”, agregó.

El testimonio referido por el agente también trató una ocasión en que Maxwell quiso mantener un ambiente distendido durante una salida al cine. “Cuando salieron del cine, Maxwell bromeaba y le bajó un poco los pantalones a Epstein”, dijo el agente. “Luego, ya sentados dentro, Epstein le tocó la pierna, le acarició el brazo y le tomó la mano, y esta vez sin intentar ocultárselo a Maxwell”.

“Hablaba con Maxwell sobre su vida familiar”

Otra víctima dijo a un agente que acostumbraba charlar con Maxwell en sus primeras visitas a la casa de Epstein. “Hablaba con Maxwell sobre su vida familiar”, dijo ese otro agente. “Sobre los abusos sufridos cuando era más joven; le contó que su madre era adicta a las drogas y que de niña habían abusado sexualmente de ella”, relató.

Maxwell preguntó a la joven si tenía una vida sexual activa y si había usado juguetes sexuales en alguna ocasión. Ella recordaba haber recibido ropa interior de la marca Victoria's Secret en paquetes que llevaban el nombre de Maxwell y de Epstein en el remitente.

Las autoridades entrevistaron a la mujer en 2007. En 2008, cuando lo acusaban de haber abusado sexualmente de decenas de adolescentes, Epstein logró un acuerdo judicial muy favorable que le permitió declararse culpable de prostitución en el estado de Florida para evitar un juicio federal.

La víctima no mencionó a Maxwell durante aquella entrevista de 2007. El gran jurado preguntó al agente de las fuerzas del orden “por qué” no había mencionado a Maxwell. “No le preguntaron”, respondió él. “No le preguntaron por Maxwell”, repitió el fiscal durante el proceso del gran jurado. “Correcto”, afirmó el agente. La mujer dijo que no creía que Maxwell fuera “importante” para la entrevista de 2007.

El testimonio del agente sobre el relato de esa mujer no incluyó su nombre, pero su caso es similar al de Carolyn, la tercera mujer en dar su testimonio durante el juicio a Maxwell. Carolyn dijo en el juicio que tomaba “analgésicos y cocaína” para “bloquear” los abusos sexuales de Epstein. Murió de sobredosis en mayo de 2023.

The Guardian contactó a Ian Maxwell, hermano de Ghislaine, para que comentara las revelaciones sobre el contenido de las declaraciones testificales. Aunque dijo comprender el interés generado por las transcripciones de los documentos del gran jurado, alegó que “no prueban la culpabilidad ni el comportamiento de nadie”. “Los procedimientos del gran jurado son preliminares y parciales por defecto, permiten a los fiscales presentar su caso sin impugnaciones ni contrainterrogatorios”, esgrimió.

“Por eso, las transcripciones no ofrecen una imagen de los hechos equilibrada o completa; no pueden incluir el contexto general, ni tampoco reflejan las respuestas, pruebas o explicaciones aportadas por la defensa en un tribunal”, añadió.