12 meses, 12 destinos: los mejores sitios que visitar este 2026 según un viajero experimentado

Un viaje puede cambiar mucho dependiendo de cuándo lo hagamos. Hay ciudades que en pleno verano resultan agotadoras. Paisajes que solo muestran su mejor cara durante unas pocas semanas. Y hay destinos que, si se hacen fuera de su momento, pierden buena parte de su sentido.

Por eso, planificar con el calendario en la mano suele ser una buena idea. No se trata solo de evitar multitudes o buscar mejores temperaturas, sino de llegar cuando realmente pasa algo. Un festival, una celebración histórica, un fenómeno natural o, simplemente, ese tiempo en el que el destino ofrece todo su potencial.

En 2026, además, hay razones de peso para afinar bien la elección. El próximo año viene cargado de aniversarios, grandes eventos internacionales y citas muy concretas que convierten ciertos meses en el mejor momento posible para viajar a determinados lugares. Desde el norte de Europa hasta África, pasando por países vecinos o la propia España, este calendario propone doce viajes con una lógica clara: ir cuando más merece la pena.

Enero – Tromsø, Noruega

Enero es el mejor mes para viajar al norte de Noruega si el objetivo es ver auroras boreales. El invierno está en su punto más favorable, con noches largas y cielos que ofrecen más opciones de disfrutar de este fenómeno que en otros momentos del año. Además, es una época clave para el avistamiento de ballenas, que se acercan a la costa siguiendo a los bancos de arenque, algo que convierte la experiencia en doblemente especial.

Tromsø es la base perfecta para vivir todo esto en un solo viaje. Desde la ciudad salen excursiones para buscar auroras, navegar por los fiordos o adentrarse en paisajes árticos cubiertos de nieve. A pesar de su tamaño, cuenta con una buena oferta cultural y gastronómica, y un ambiente animado incluso en pleno invierno. Un destino que en enero tiene todo el sentido del mundo.

Febrero – Dolomitas / Cortina d’Ampezzo, Italia

Febrero de 2026 sitúa a los Dolomitas en el centro del mapa gracias a los Juegos Olímpicos de Invierno. Cortina d’Ampezzo será uno de los grandes escenarios y la región vivirá un ambiente especial, incluso para quienes no tengan intención de esquiar. Es un mes marcado por la celebración deportiva, el estreno de nuevas infraestructuras y una energía alpina cargada de nieve.

Más allá del deporte, los Dolomitas ofrecen algunos de los paisajes de montaña más espectaculares de Europa. Pueblos cuidados al detalle, carreteras panorámicas y una gastronomía que mezcla tradición italiana y sabores de alta montaña. En febrero, con nieve asegurada y el foco internacional puesto en la zona, el viaje adquiere un atractivo extra.

Marzo – Giza y El Cairo, Egipto

Marzo es uno de los mejores meses para viajar a Egipto. Las temperaturas son suaves, los días largos y las visitas se hacen sin el calor extremo que llega más adelante. Además, en 2026 el Gran Museo Egipcio funcionará ya a pleno rendimiento, lejos del efecto novedad de los primeros meses.

Giza y El Cairo concentran algunos de los grandes iconos del país: las pirámides, la Esfinge, el antiguo Museo Egipcio y el nuevo GEM, que permite entender el Antiguo Egipto con una mirada mucho más completa. Un viaje intenso, pero muy agradecido en marzo, cuando el clima acompaña y el ritmo es más llevadero.

Abril – Ámsterdam, Países Bajos

Abril es el mes en el que Ámsterdam se llena de color. Los campos de tulipanes alcanzan su mejor momento y el parque de Keukenhof se convierte en una de las imágenes más reconocibles de la primavera europea. A esto se suma el Koningsdag, el Día del Rey (27 de abril), que transforma la ciudad en una gran fiesta de color naranja al aire libre.

Más allá de estos eventos, abril es un mes cómodo para recorrer la ciudad, con temperaturas suaves y días largos. Canales, museos y barrios se disfrutan sin el exceso de visitantes del verano, lo que hace que Ámsterdam funcione especialmente bien en esta época.

Mayo – Madeira, Portugal

Mayo es sinónimo de primavera en Madeira y también de la Fiesta de la Flor, el evento más emblemático de la isla. Del 30 de abril al 24 de mayo de 2026, calles y plazas se llenan de desfiles, alfombras florales y celebraciones que refuerzan la identidad del archipiélago y su vínculo con la naturaleza.

Además del festival, mayo es un momento ideal para recorrer la isla. El clima es estable, el paisaje está en su punto más verde y los senderos por las levadas permiten descubrir el interior sin calor excesivo. Un destino cercano que en primavera muestra su cara más vistosa.

Junio – Eslovenia

Junio marca el inicio del verano en Eslovenia, pero todavía sin las aglomeraciones de los meses centrales. Es cuando los Alpes Julianos lucen verdes, las cascadas bajan con fuerza tras el deshielo y los lagos alcanzan un nivel y un color espectaculares.

El lago Bled, los valles alpinos y los parques naturales invitan a caminar, pedalear o remar en kayak con temperaturas muy agradables. Un viaje perfecto para quienes buscan naturaleza activa y paisajes cuidados, aprovechando un mes que suele pasar más desapercibido.

Julio – Mongolia

Julio es el mes clave para viajar a Mongolia, sobre todo por el Naadam, el festival nacional que se celebra del 11 al 13 de julio. Durante esos días, el país se paraliza para celebrar sus tradiciones con competiciones de lucha, tiro con arco y carreras de caballos.

Más allá del festival, julio ofrece las mejores condiciones para recorrer las estepas, dormir en yurtas y moverse por un territorio inmenso y poco poblado. Mongolia es la propuesta más extrema del calendario, pensada para quienes buscan desconexión total y una experiencia muy distinta a lo habitual.

Agosto – Norte de España

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse solar total que cruzará el norte de España. Será el primero visible como total en la península desde 1905, y uno de los pocos que podrán observarse sin salir del país en varias generaciones. Durante unos minutos, el día se convertirá en noche y el cielo ofrecerá una imagen tan poco habitual como difícil de olvidar.

La franja de totalidad de este eclipse recorrerá España de oeste a este y pasará por numerosas poblaciones desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Agosto, además, garantiza días largos y una mayor probabilidad de cielos despejados, un factor clave en este tipo de eventos. Un motivo de viaje muy concreto, marcado por una fecha exacta.

Septiembre – Barcelona

Septiembre es uno de los mejores meses para visitar Barcelona y en 2026 hay además motivos de peso. Se celebra el Año Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto, y la ciudad prepara exposiciones y actividades especiales en torno a su figura. Sobre todo en espacios como la Sagrada Familia o la Casa Batlló.

A eso se añade la Mercè, la fiesta mayor de la ciudad que se celebra alrededor del 24 de septiembre, y un clima mucho más amable que en pleno verano. Con menos calor y un panorama cultural que se reactiva tras las vacaciones, Barcelona recupera su ritmo habitual en un año especialmente significativo.

Octubre – Parque Kruger, Sudáfrica

Octubre marca el final de la estación seca en el Parque Kruger, el mejor momento para los safaris. La vegetación es más baja y los animales se concentran alrededor de los puntos de agua, lo que facilita los avistamientos de los llamados cinco grandes: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo.

Además, las temperaturas siguen siendo asumibles y las lluvias aún son tímidas. Un mes ideal para recorrer una de las reservas más importantes de África y vivir la experiencia más parecida a adentrarte en un documental de fauna salvaje.

Noviembre – Ruta 66, Estados Unidos

Noviembre de 2026 coincide con el centenario de la Ruta 66, que se cumple oficialmente el día 11. A lo largo del año habrá distintas celebraciones, pero ese mes concentra actos y eventos especiales en varios de los estados que atraviesa: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona y California.

Recorrer la Ruta 66 es un viaje cultural y paisajístico, una forma de entender la historia reciente de Estados Unidos a través de moteles, pueblos y carreteras míticas, con momentos cargados de nostalgia cinéfila. En noviembre, además, las temperaturas son más suaves en muchos tramos, lo que hace el recorrido más agradable.

Diciembre – Viena, Austria

Diciembre convierte a Viena en uno de los grandes clásicos del invierno europeo. Los mercadillos de Navidad llenan plazas y palacios, y la ciudad refuerza su vínculo con la música clásica y las tradiciones navideñas.

Con sus cafés históricos, conciertos y calles iluminadas, Viena ofrece una estampa muy reconocible en estas fechas. Un destino que en diciembre encaja a la perfección para cerrar el año viajero a lo grande, con altas dosis de cultura y ambiente invernal.