Día Internacional del Juego Responsable: ¿por qué se celebra el 17 de febrero?

La efeméride busca generar conciencia sobre los efectos de la adicción a los juegos de azar —que puede impactar en la vida personal, familiar y laboral— y subraya la importancia de políticas públicas orientadas a la prevención, la regulación del sector y el acompañamiento de quienes atraviesan esta problemática.

El enfoque del juego responsable también apunta a fortalecer hábitos saludables, establecer límites de tiempo y dinero, y desalentar la idea de que apostar pueda ser una solución a dificultades económicas o emocionales.

Marco normativo y políticas en Argentina

En la provincia de Buenos Aires rige la ley 15.131, que impulsa programas de asistencia para personas con ludopatía y obliga a incluir la advertencia “el juego compulsivo es perjudicial para la salud” en ámbitos de apuesta físicos y virtuales.

La normativa además creó un Registro de Autoexclusión bajo la órbita del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Se trata de un sistema voluntario que permite a quienes reconocen tener dificultades con el juego restringir su acceso a salas y plataformas, con el fin de favorecer el control y la prevención.

Qué es la ludopatía

La ludopatía es un trastorno adictivo caracterizado por la conducta descontrolada frente al juego. Está reconocido como un problema de salud y suele presentar algunos rasgos frecuentes:

necesidad persistente de jugar para modificar el estado de ánimo o evadir problemas;

incremento progresivo de las apuestas para sostener la excitación;

irritabilidad al intentar abandonar la actividad;

búsqueda de dinero —incluso mediante endeudamiento— para continuar jugando;

ocultamiento de las pérdidas o del tiempo dedicado al juego.

Especialistas describen además un proceso que puede atravesar distintas etapas: una fase inicial centrada en las ganancias, un período de desesperación al tomar dimensión de las pérdidas y, finalmente, la aceptación del problema.

Recomendaciones para un juego responsable

Entre las pautas más difundidas se destacan:

fijar un límite de tiempo y respetarlo;

apostar solo dinero prescindible;

evitar pedir préstamos para jugar;

aceptar las pérdidas;

comprender que el juego no resuelve conflictos personales ni financieros.

Quienes necesiten ayuda pueden comunicarse con Jugadores Anónimos (www.jugadoresanonimos.org.ar) o con la Línea de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo (0800-444-4000), gratuita y confidencial. También funciona la Línea Vida (11-4412-6745), disponible las 24 horas.