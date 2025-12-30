Récord de argentinos en Brasil: más de 3 millones viajaron en 2025 y empujaron un año histórico para el turismo

Brasil cerró 2025 con un récord histórico de turismo internacional impulsado, en gran medida, por la masiva llegada de visitantes argentinos. Entre enero y noviembre, más de 3,1 millones de argentinos viajaron al país vecino, lo que representa un aumento del 82,1% en comparación con el mismo período de 2024, según datos oficiales del Ministerio de Turismo brasileño.

Gracias a este fuerte flujo desde la Argentina -principal país emisor de turistas-, Brasil alcanzó este año la cifra inédita de nueve millones de visitantes internacionales, superando ampliamente el récord previo de 6,7 millones registrado en 2024 y rebasando de forma anticipada la meta fijada en el Plan Nacional de Turismo para 2027.

Detrás de la Argentina se ubicaron Chile, con 721.497 ingresos y un crecimiento interanual del 24,4%; Estados Unidos, con 677.888 llegadas y una suba del 5,8%; Uruguay, que aportó 487.514 turistas (+37,2%); y Paraguay, con 454.327 visitantes (+14,4%).

El aumento del turismo extranjero tuvo un impacto directo en la economía brasileña. Entre enero y noviembre de 2025, los visitantes internacionales dejaron 7.170 millones de dólares, un 8,41% más que en el mismo período del año anterior y muy cerca del total registrado en todo 2024, que había sido de 7.300 millones, según el Banco Central de Brasil.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a las inversiones en infraestructura turística, la ampliación de la conectividad aérea y una estrategia sostenida de promoción internacional. A través del Ministerio de Turismo, el Gobierno destinó recursos a estados y municipios de todas las regiones, lo que permitió finalizar más de 270 obras vinculadas al sector.

El crecimiento del turismo también impactó en el empleo: solo en 2025, la actividad turística registró más de 1,5 millones de contrataciones formales, con un saldo positivo de alrededor de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

