La provincia de Buenos Aires abre los paradores gratuitos ReCreo en Miramar y Villa Gesell

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerenses lanza una nueva edición de los paradores ReCreo, con el objetivo de brindar servicios de playa gratuitos durante la temporada de verano en la costa.

Los paradores se mantendrán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, en el horario de 10:00 a 20:00, tanto en Miramar como en Villa Gesell, con espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses, que reflejan la identidad única de la Provincia Bonita Argentina, la P.B.A.

Como cada año, ofrecerán una agenda libre y gratuita con propuestas para todas las edades: clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y DJs. La programación incluye distintas opciones pensadas para disfrutar en familia.

La iniciativa se consolida como una política pública que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a bonaerenses y turistas, impulsando el desarrollo local, la participación ciudadana y la promoción del turismo todo el año.

En Miramar, el parador estará ubicado en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno en una zona de amplios médanos y mar sereno, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Conocida como la “Ciudad de los Niños”, el destino combina amplias playas familiares con una intensa vida cultural.

Por su parte, en Villa Gesell estará sobre calle 113 y playa, un punto de encuentro tradicional para visitantes que eligen combinar descanso, cultura y propuestas de entretenimiento junto al mar. El municipio se destaca por su espíritu joven y su fuerte identidad costera. Sus 10 kilómetros de playa, la oferta gastronómica, los paseos por el bosque y las ferias artesanales lo posicionan como uno de los destinos más elegidos del verano bonaerense.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires impulsa esta iniciativa como parte de una estrategia integral para fortalecer la actividad turística y la inclusión todo el año, promoviendo el movimiento interno en los 135 municipios bonaerenses.

En ese sentido, tanto los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell como las activaciones en distintas playas y en las fiestas populares bonaerenses representan una invitación abierta a compartir, aprender y disfrutar de experiencias colectivas que fortalecen el sentido de comunidad y pertenencia, al mismo tiempo que impactan en la generación de empleo y la dinamización del sector.

Para consultar la programación completa de verano ingresar en buenosaires.tur.ar o en las redes sociales @turismopba @recreopba