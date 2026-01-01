Cristina Kirchner sigue internada sin fecha de alta mientras su defensa espera definiciones del tribunal

Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, sin una fecha de alta confirmada y con una evolución médica que, según el último parte oficial, es lenta. Al mismo tiempo, su situación judicial vuelve a quedar bajo análisis ante la expectativa de que el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) modifique su integración durante la feria de enero.

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, que cumple una condena de seis años de prisión en el marco de la denominada Causa Vialidad, fue ingresada de urgencia el 20 de diciembre y sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

A más de diez días de la operación, el sanatorio informó que la paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio, una parálisis transitoria del intestino que puede producirse tras una cirugía abdominal. “Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detalló el parte médico difundido el lunes, firmado por la directora médica del establecimiento, Marisa Lafranconi. Cristina Kirchner permanece alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.

En paralelo a la evolución clínica, la defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, espera que durante la feria judicial el TOF 2 revise decisiones ya adoptadas sobre su prisión domiciliaria, que cumple en su domicilio de San José 1111. En particular, los abogados solicitaron ampliar el régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo autorizado para utilizar la terraza del edificio, pedidos que fueron inicialmente rechazados.

La expectativa se apoya en un cambio clave: durante la feria judicial, el tribunal verá modificada su conformación habitual. El TOF 2 está integrado normalmente por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, pero Barroetaveña y Hornos iniciarán su período de vacaciones. En su lugar, se sumarán Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, lo que altera dos de los tres votos y abre la posibilidad de reabrir la discusión sobre las condiciones de detención.

Mientras tanto, la atención sigue puesta en la evolución médica de la ex presidenta y en las definiciones judiciales que puedan adoptarse en las próximas semanas, en un contexto atravesado tanto por su estado de salud como por el calendario excepcional de la feria.

