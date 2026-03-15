Cómo la necesidad de más munición de guerra beneficia al herbicida glifosato

Detrás de un decreto para proteger la agricultura iba semidesapercibida una defensa de la industria bélica. Porque el concepto de “seguridad nacional” que implantó el presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo que un decreto contra la “amenaza inminente a la preparación militar” que achaca a la escasez de producción de fósforo lleve de la mano un salvavidas para la fabricante del polémico herbicida glifosato, el más vendido del mundo.

La orden unió los destinos de la munición de fósforo blanco y un herbicida con probados impactos ambientales y al que la ONU consideró en 2015 “posible cancerígeno para los humanos” –una clasificación disputada por la Agencia Europea de Productos Químicos y la de Protección del Medio Ambiente estadounidense–. El objetivo declarado es “promover la defensa nacional”.

“El fósforo elemental es un material escaso que resulta crítico para la defensa y la seguridad nacionales”, dice la orden. “La producción insuficiente de fósforo elemental de nuestro país debe sostener tanto la fabricación para la defensa como nuestras importantes necesidades agrícolas”.

El fósforo blanco –una forma de fósforo elemental–, además de servir de materia prima para fertilizantes, detergentes o pesticidas, “se usa para fines militares en granadas y municiones de artillería para alumbrar, generar cortinas de humo o como material incendiario”, explica la Organización Mundial de la Salud.

La sustancia “arde de manera instantánea al contacto con el oxígeno y, una vez encendido, es muy difícil de extinguir. Se adhiere a la piel y la ropa”, añade la organización que advierte: “Puede causar quemaduras profundas y graves penetrando incluso a través de los huesos”.

Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas. Da un impulso a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas Javier Raboso — Responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace

“Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas”, cuenta el responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace, Javier Raboso. “Da un impulso –insiste–a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas”.

El decreto supone, en definitiva, un cable de ayuda para la empresa Bayer, ya que especifica que, al aplicarse, el secretario de Agricultura “deberá asegurar que su implementación no perjudique la viabilidad económica de ningún productor nacional de fósforo elemental o de herbicidas basados en glifosato”.

Se da la circunstancia de que el único fabricante de fósforo blanco en EE.UU. es, al mismo tiempo, el productor del herbicida a base de glifosato llamado Roundup: la alemana Bayer. La empresa se hizo con ese producto al adquirir en 2018 la compañía Monsanto por 63.000 millones de dólares. Bayer soporta casi una década de pérdida de valor y dinero desde que, precisamente, compró Monsanto.

Ayuda para salir del embrollo legal

La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, entiende que la orden ejecutiva “supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas”. Y además, insiste Ruibal, “es una salvaguarda para Bayer”.

Precisamente la corporación alemana está metida en múltiples batallas legales por los efectos del glifosato en las personas. Más concretamente por no advertir de que puede ser perjudicial. Desde que compró Monsanto, la capitalización de la empresa cayó de los 90.000 a los 30.000 millones de dólares. Una acción de Bayer pasó de valer casi 120 dólares a los actuales 30-40 dólares. El año pasado la compañía perdió más de 3.000 millones de dólares, desangrada por las disputas legales.

La batería de litigios asciende a unas 170.000 demandas centradas en el desarrollo del cáncer linfoma-no Hodgkin. 61.000 están todavía pendientes. La empresa lleva pagados unos 11.000 millones de dólares en indemnizaciones, según el cálculo del sitio especializado en demandas colectivas Open class actions. Los acuerdos tipo van de 100.000 a 160.000 dólares por demandante.

Supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas Blanca Ruibal — Coordinadora de Amigas de la Tierra

Actualmente, el fabricante de fósforo blanco está intentando que el Tribunal Supremo de EE.UU. falle a su favor y le proporcione una sentencia que le sirva de barrera contra estas demandas multimillonarias por su herbicida. Y para eso está contando con el apoyo de Donald Trump.

Mientras se dirimía la admisión o no a trámite de este caso, a finales de 2025, la revista científica que publicó un artículo “ampliamente considerado como clave en el discurso sobre la carcinogenicidad del glifosato y el Roundup” retiró el trabajo. La razón esgrimida por el editor fue que “la falta de claridad acerca de qué partes del artículo habían sido autoría de empleados de Monsanto crea falta de certeza sobre la integridad de las conclusiones que sacaba”. ¿Cuáles conclusiones?: “Bajo las presentes y esperables condiciones de uso, Roundup no supone un riesgo para la salud humana”, sentenció aquel paper fechado en el año 2000.

Los autores del análisis que, finalmente, derivó en la retractación oficial, Naomi Oreskes y Alexander Kaurov, remitieron recientemente otro estudio a la revista Critical Review para que retire otro artículo favorable al glifosato por los mismos motivos, según la revista Science.

Sin embargo, la administración Trump intervino oficialmente ante el Supremo en diciembre de 2025 para pedir que aceptara a trámite la apelación de Bayer en uno de los casos de reclamación por su herbicida. Remitió un amicus brief en favor de la compañía alemana: “Debería concedérsele amparo”, era la conclusión del texto legal.

El 16 de enero pasado, el Tribunal Supremo estadounidense aceptó finalmente tramitar la apelación. El 2 de marzo, la administración Trump remitió a los jueces su petición para que dieran la razón a Bayer: “La sentencia [contra la compañía] debería ser revertida”, afirma su escrito. Se espera un veredicto para junio.

Las 'superhierbas' resistentes

La controversia alrededor del glifosato se centró en sus posibles daños sobre la salud de los humanos, sin embargo, los científicos certificaron los impactos del producto sobre el medio ambiente, eclipsados por la polémica.

Entre los daños observados, el compuesto perjudica a la calidad del suelo porque puede reducir los microorganismos beneficiosos al tiempo que beneficia los perjudiciales. Esto redunda negativamente en el ciclo de los nutrientes.

También se estudió cómo contamina las aguas al llegar a los cursos por la escorrentía y se filtra y afetca a las masas de agua subterránea. El producto se degrada en su principal metabolito que es mucho más persistente en la naturaleza que el herbicida en sí mismo. Además, continúa la incertidumbre sobre cómo terminará afectando la presencia constante, aunque sea a bajas concentraciones, del compuesto en los ecosistemas.

A todo esto se le unió que el uso masivo e indiscriminado del producto causó la evolución de especies de hierbas que soportan el herbicida. Unas 40 variedades en más de 30 países y otros tantos tipos de cultivo. En EE.UU. se certificaron en más de 24 millones de hectáreas agrícolas. La industria de pesticidas ofrece ahora una nueva generación de herbicidas a la venta contra esas variedades. Bayer, por ejemplo, espera lanzar una gama de productos contra hierbas resistentes en 2028 “con un potencial de ventas de 750 millones de dólares”.

El uso intensivo de pesticidas en general deja concentraciones inesperadamente altas en los suelos donde se aplican. Los estudios sobre el terreno demostraron que la cantidad de residuos químicos que permanecen supera los niveles previstos para que se autorizaran esos pesticidas.

Blanca Ruibal recuerda que, en Europa, “la Comisión está inmersa en una carrera a la baja que va a desmantelar leyes fundamentales sobre los productos fitosanitarios, como el glifosato”. Y reclama que “la Unión Europea debería prohibir de forma definitiva este producto y apostar por una producción de alimentos sostenible y saludable, enfocada además a alimentar a la población europea y no a los mercados”.

De hecho, este patrón de uso de los compuestos es una de las causas de pérdida de biodiversidad y daños ambientales, como reconocía la propia UE hasta hace poco tiempo. Luego, la ola antiecológica impulsada por el sector primario y las formaciones políticas de ultraderecha y derecha, hizo que, por ejemplo, se eliminara el proyecto de ley europea para reducir el uso de pesticidas en un 50% y, más tarde, se proyecte la autorización de pesticidas sin las revisiones de efectos obligatorias que hasta ahora han funcionado.

Javier Raboso advierte de que “esta política de tierra quemada del glifosato y el fósforo como la impulsada por EE.UU. genera al final una manera diferente de mirar las cosas y tienen eco en las políticas europeas”. Y no hay que dejar de vista, añade, que “las presiones de las empresas para que las regulaciones les favorezcan se reproducen. Bayer, igual que hace lobby en Washington, hace lobby en Bruselas. Y decisiones como estas les dan alas”.