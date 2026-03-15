Día Mundial de los Derechos del Consumidor: por qué se celebra cada 15 de marzo

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se conmemora cada 15 de marzo, busca recordar la importancia de proteger a quienes adquieren bienes y servicios y promover normas que garanticen relaciones de consumo más justas. La fecha se celebra en decenas de países y suele estar acompañada por campañas de concientización, reclamos de organizaciones de usuarios y acciones de organismos de control.

La conmemoración tiene su origen en un discurso pronunciado en 1962 por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien planteó ante el Congreso que los consumidores constituyen el grupo económico más grande y menos organizado, y enumeró cuatro derechos fundamentales: el derecho a la seguridad, a la información, a elegir y a ser escuchado. Décadas después, esas ideas se transformaron en un marco de referencia internacional para las políticas de protección al consumidor.

Con el tiempo, distintos organismos internacionales ampliaron ese listado. Entre los principios que hoy suelen considerarse básicos también se incluyen el derecho a la reparación, a la educación para el consumo, a un ambiente saludable y a la satisfacción de las necesidades básicas. En 1985, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor consolidaron estos criterios y promovieron su adopción por parte de los Estados.

En la Argentina, la defensa de los usuarios está regulada principalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, sancionada en 1993, que establece obligaciones para empresas y proveedores, así como mecanismos para realizar reclamos y exigir compensaciones. La normativa fue ampliada con reformas posteriores y con la incorporación del derecho del consumidor en la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

Entre otros puntos, la legislación establece que los consumidores deben recibir información clara y veraz sobre los productos, garantías frente a defectos, condiciones de seguridad y protección contra prácticas abusivas. También contempla mecanismos de reclamo administrativo y judicial, además de instancias de conciliación para resolver conflictos entre empresas y usuarios.

En los últimos años, el debate sobre los derechos de los consumidores se amplió con la expansión del comercio electrónico, los servicios digitales y las plataformas de intermediación. Organizaciones de defensa del consumidor advierten que estos cambios plantean nuevos desafíos vinculados a la protección de datos personales, la transparencia en los precios, las políticas de devolución y las condiciones de contratación en línea.