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Cierre de la gira

Milei se reunió con el líder de Vox y el economista Huerta de Soto durante su visita a Madrid

  • Durante su paso por la capital española, el Presidente mantuvo encuentros con dirigentes y economistas liberales antes de participar como expositor en el Madrid Economic Forum.

Javier Milei con Santiago Abascal.
Javier Milei con Santiago Abascal.

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Javier Milei se reunió este sábado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el economista español Jesús Huerta de Soto durante su gira en la ciudad de Madrid.

Milei mantuvo encuentros con los referentes libertarios en el Hotel Hyatt de la capital española, donde luego disertará Madrid Economic Forum, presentado como “el evento económico y empresarial de referencia en España”.

A su vez, el mandatario, vestido con su habitual mameluco de YPF, se reunió con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. El arribo a la Argentina está previsto para el domingo a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos.

Con información de NA

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