En Madrid, Javier Milei volvió a cargar contra Pedro Sánchez y lo tildó de “impresentable”

El presidente Javier Milei volvió a llevar su discurso crítico contra el socialismo al centro del debate europeo durante su participación en el Madrid Economic Forum, donde defendió la economía de mercado y cuestionó con dureza a los gobiernos de izquierda.

Ante empresarios y referentes del pensamiento liberal reunidos en la capital española, el mandatario sostuvo que Occidente atraviesa un cambio de ciclo político y que el llamado “socialismo del siglo XXI” atraviesa un proceso de retroceso.

“Se trata de sucursales y franquicias de esa basura inmunda de todos lados, que es el socialismo del siglo XXI”, afirmó durante su exposición. Y agregó: “Afortunadamente, gracias al coraje y valor de Donald Trump, se está cayendo a pedazos”.

Durante su intervención, Milei también apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusó de representar ese modelo político. “Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina”, lanzó.

El mandatario argentino profundizó su crítica al socialismo al plantear que, en su visión, ese modelo económico ha fracasado en distintos países y que el escenario internacional comienza a mostrar señales de cambio.

En otro tramo del discurso, Milei también mencionó al economista español Daniel Lacalle, con quien suele coincidir en su mirada sobre la política económica global. “Como dijo mi amigo Daniel Lacalle, no estamos tan lejos de una Cuba libre”, señaló, lo que generó aplausos entre los asistentes.

El jefe de Estado aprovechó su exposición para volver a defender los principios del libre mercado, a los que definió no solo como una herramienta económica sino como el único camino posible —según su visión— para alcanzar prosperidad y justicia social.

Con información de agencias

JIB