El abogado de Cristina Fernández de Kirchner contra Javier Milei por el escándalo en la ANDIS: “Voy por vos y por tu hermana”

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzó una advertencia directa al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos de la ANDIS destinados a personas con discapacidad.

“Voy por vos y por tu hermana”, escribió Dalbón en su cuenta de la red social X, en alusión al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia.

La publicación se dio luego de que la Justicia citara a indagatoria a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por presunto direccionamiento, sobreprecios y cobro de sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.

Según el abogado, la causa ANDIS representa un “sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores” que desviaron recursos públicos esenciales, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. “No es solo corrupción: es violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio”, remarcó.

Gregorio Dalbón, quien promovió la denuncia inicial, aseguró que la investigación judicial “empieza a avanzar sobre cada uno de los responsables” y advirtió que “las responsabilidades políticas, administrativas y penales deberán surgir con claridad, caiga quien caiga”.

“La respuesta tiene que ser contundente y sin privilegios. La investigación sigue. Y los que formaron parte de este esquema —desde los que firmaron hasta los que se beneficiaron— tendrán que responder”, sentenció.