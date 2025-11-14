Entregaron los Premios Latin Grammy 2025: brillaron Ca7triel & Paco Amoroso, Fito Páez, Trueno y Conociendo Rusia
En una noche que pasará a la historia de la música argentina, el dúo Ca7riel & Paco Amoroso se coronó como una de las revelaciones más impactantes de los Latin Grammy 2025, al conquistar cinco estatuillas en su debut en los premios.
Con Papota como eje central de sus triunfos, los artistas porteños no solo demostraron su frescura en el pop alternativo, sino que rompieron barreras al competir y vencer a gigantes como Bad Bunny en categorías compartidas.
“Esto es para todos los que sueñan con hacer música sin filtros”, declaró Paco Amoroso al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa, en un momento cargado de emoción que se viralizó en redes sociales.
Los artistas más premiados en la gala, además del dúo argentino, fueron el músico puertorriqueño Bad Bunny, también con cinco estatuillas; y les siguieron las artistas Liniker y Natalia Lafourcade, con tres premios cada una.
También levantaron sus galardones Fito Páez (Mejor álbum de rock, con “Novela”, y Mejor canción de rock, con “Sale el sol”); Trueno (Mejor canción de rap/hip hop); y Conociendo Rusia (Mejor canción de pop/rock, con “Desastres fabulosos”, junto al uruguayo Jorge Drexler).
La lista completa de ganadores y nominados
Álbum del año
- Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?”
- Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR
- Carín León - “Palabra de to’s (seca)”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”
- Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”
- Gloria Estefan - “Raíces”
- Joaquina - “Al romper la burbuja”
- Liniker - “Caju”
- Natalia Lafourcade - “Cancionera”
- Rauw Alejandro - “Cosa nuestra”
- Vicente García - “Puñito de Yocahú”
Canción del año
- Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín”
- Andrés Cepeda - “Bogotá”
- Bad Bunny - “Baile inolvidable”
- Bad Bunny - “DTMF”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
- Karol G - “Si antes te hubiera conocido” - GANADORA
- Liniker - “Veludo marrom”
- Mon Laferte - “Otra noche de llorar”
- Natalia Lafourcade - “Cancionera”
Grabación del año
- Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín” - GANADOR
- Bad Bunny - “Baile inolvidable”
- Bad Bunny - “DTMF”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos”
- Karol G - “Si antes te hubiera conocido”
- Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao teu lado”
- Natalia Lafourcade - “Cancionera”
- Zoe Gotusso - “Lara”
Mejor nuevo artista
- Alex Luna
- Alleh
- Annasofia
- Camila Guevara
- Isadora
- Juliane Gamboa
- Paloma Morphy - GANADORA
- Ruzzi
- Sued Nunes
- Yerai Cortés
Mejor canción pop
- Andrés Cepeda - “Bogotá”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo” - GANADOR
- Nicole Zignago - “Te quiero”
- Shakira - “Soltera”
- Yami Safdie & Camilo - “Querida yo”
Mejor Interpretación de reggaetón
- Bad Bunny - “Voy a llevarte pa’ PR” - GANADOR
- Lenny Tavárez - “Brillar”
- Nicky Jam - “Dile a él”
- Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja pa’ acá”
- Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton malandro”
Mejor álbum de música urbana
- Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR
- Fariana - “Underwater”
- Nicki Nicole - “Naiki”
- Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”
- Yandel - “Elyte”
Mejor álbum de salsa
- Gilberto Santa Rosa - “Debut y segunda tanda, Vol. 2”
- Issac Delgado - “Mira como vengo”
- José Alberto “El canario” - “Big swing”
- Los Hermanos Rosario - “Infinito positivo”
- Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías” - GANADOR
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- Checo Acosta - “Son 30”
- Karen Lizarazo - “De amor nadie se muere”
- Los Cumbia Stars - “Baila kolombia”
- Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”
- Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El último baile” - GANADOR
Mejor álbum de merengue/bachata
- Alex Bueno - “El más completo”
- Eddy Herrera - “Novato apostador” - GANADOR
- Milly Quezada - “Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Christian Nodal – “¿Quién + como yo?” - GANADOR
- Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”
- Pepe Aguilar – “Mi suerte es ser mexicano”
Mejor álbum de banda
- Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”
- Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18” - GANADOR
- Luis Angel “El flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”
Mejor álbum de música tejana
- Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” - GANADOR
- El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”
- Gabriella – “Yo no te perdí”
- Grupo Cultura – “Reflexiones”
- Juan Treviño – “Juan Treviño”
- Marian y Mariel – “El siguiente paso (Live Session)”
Mejor álbum de música norteña
- Alfredo Olivas - “V1V0”
- El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”
- La Energía Norteña – “Pasado, presente, futuro”
- Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADOR
- Pesado – “Frente a frente”
Mejor interpretación de música electrónica latina
- Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”
- Ela Minus - “QQQQ”
- Imanbek & Taichu - “Ella quiere techno”
- Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”
- Rawayana & Akapellah - “Veneka” - GANADOR
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- Carín León – “Palabra de to’s (seca)” - GANADOR
- DannyLux – “Leyenda”
- Grupo Firme – “Evolución”
- Ivan Cornejo – “Mirada”
- Tito Double P – “Incómodo”
Mejor canción regional
- Carín León & Maluma – “Si tú me vieras”
- Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”
- Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”
- Kakalo & Carín León – “Tierra trágame”
- Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADORA
- Lupita Infante – “¿Seguimos o no?”
Mejor álbum de pop contemporáneo
- Aitana - “Cuarto azul”
- Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?” - GANADOR
- Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”
- Elsa y Elmar - “Palacio”
- Joaquina - “Al romper la burbuja”
Mejor álbum de pop tradicional
- Andrés Cepeda - “Bogotá” - GANADOR
- Jesse & Joy - “Lo que nos faltó decir”
- Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”
- Raquel Sofía - “Después de los 30”
- Zoe Gotusso - “Cursi”
Mejor canción de rap/hip hop
- Akapellah con Trueno - “Parriba”
- Arcángel - “THC”
- Big Soto & Eladio Carrión - “El favorite de Mami”
- J Noa & Vakero - “Sudor y tinta”
- Trueno - “Fresh” - GANADOR
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- Alleh & Yorghaki - “Capaz (merengueton)”
- Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR
- FJay Wheeler- “Roma”
- Tokischa & Nathy Peluso - “De maravisha”
- W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La plena (W Sound 05)”
Mejor álbum tropical contemporáneo
- Alain Pérez – “Bingo”
- Mike Bahía – “Calidosa”
- Pedrito Martínez – “Ilusión óptica”
- Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria” - GANADOR
- Vicente García – “Puñito de Yocahú”
Mejor canción tropical
- Fonseca & Rawayana – “Venga lo que venga”
- Fonseca & Rubén Blades – “Nunca me fui”
- Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”
- Karol G – “Si antes te hubiera conocido” - GANADOR
- Luis Enrique – “La foto”
- Techy Fatule – “Cariñito”
- Víctor Manuelle – “Si volviera Jesús”
Mejor álbum de rock
- A.N.I.M.A.L. - “Legado”
- Eruca Sativa - “A tres días de la Tierra”
- Fito Páez - “Novela” - GANADOR
- Leiva - “Gigante”
- Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (en vivo)”
Mejor canción de rock
- A.N.I.M.A.L. - “Legado”
- Ali Stone - “TRNA”
- Eruca Sativa - “Volarte”
- Fito Páez - “Sale el sol” - COGANADOR
- Renee - “La torre” - COGANADORA
Mejor álbum de pop/rock
- Bandalos Chinos - “Vándalos”
- Dani Martín - “El último día de nuestras vidas”
- Diamante Eléctrico - “Malhablado”
- Lasso - “Malcriado”
- Morat - “Ya es mañana” - GANADOR
- Renee - “R”
Mejor canción de pop/rock
- Debi Nova - “Tu manera de amar”
- Joaquín Sabina - “Un último vals”
- Joaquina - “No llames lo mío nuestro”
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos” - GANADOR
- Lasso - “Lucifer”
- Leiva - “Ángulo muerto”
Mejor canción de raíces
- Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”
- Bad Bunny - “Lo que le pasó a Hawaii”
- Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero” - GANADOR
- Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del paraíso”
- Natalia Lafourcade - “El palomo y la negra”
- Natalia Lafourcade & El David Aguilar - “Como quisiera quererte”
Mejor canción urbana
- Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ eres así”
- Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR
- Bad Bunny - “La mudanza”
- Maluma - “Cosas pendientes”
- Trueno & Young Miko - “En la city”
Mejor álbum de música alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota” - GANADOR
- Judeline - “Bodhiria”
- Latin Mafia - “Todos los días todo el día”
- Marilina Bertoldi - “Para quien trabajas Vol. I”
- Rusowsky - “Daisy”
Mejor canción de música alternativa
- Bandalos Chinos - “El ritmo”
- Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas” - GANADOR
- Judeline - “Joropo”
- Latin Mafia - “Siento que merezco más”
- Paloma Morphy - “(Sola)”
0