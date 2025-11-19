Una por una, las 42 selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y ya se comenzaron a definir los primeros clasificados al torneo, aunque todavía resta definir aquellos que disputarán el repechaje.

La Selección Argentina fue la primera de CONMEBOL en obtener su boleto a la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

En tanto, el resto de seleccionados sudamericanos que aseguraron su presencia en la siguiente Copa del Mundo fueron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, mientras que Bolivia jugará el repechaje.

En cuanto al continente europeo, Inglaterra fue la primera en sacar su pasaje, con dos fechas de anticipación. Más adelante, clasificaron Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria al ganar sus respectivos grupos.

En marzo, entre 16 selecciones se disputarán los cuatro cupos restantes para el viejo continente. Son: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Irlanda del Norte, Bosnia y Herzegovina.

Los ocho partidos de semifinales del repechaje de la UEFA están programados para el próximo 26 de marzo, mientras que las finales de las cuatro rutas se disputarán el 31 del mismo mes.

Australia, Uzbekistán, Japón, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Jordania también dirán presente en el Mundial 2026 tras haber disputado las Eliminatorias de Asia. Irak jugará el repechaje.

Además, Estados Unidos, México y Canadá también participarán del evento deportivo más importante a nivel selecciones debido a que son los anfitriones del mismo.

Por Concacaf dio la sorpresa Curazao, una pequeña isla que jugará por primera vez un Mundial, mientras que los otros dos clasificados son Haití (Alemania 1974) y Panamá (Rusia 2018), que sólo habían jugado una Copa.

Por su parte, Surinam y Jamaica avanzaron como mejores segundos y jugarán el repechaje.

Nueva Zelanda tiene sellado su pase a la próxima Copa del Mundo, mientras que Nueva Caledonia participará del repechaje que tendrá lugar en Monterrey y Guadalajara, ambas ciudades de México, en marzo del año siguiente en el marco de la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Por último, Marruecos, Túnez y Egipto sacaron pasaje para la cita mundialista, seguidos por Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica. No obstante, la mayor sorpresa del continente africano será la presencia de Cabo Verde por primera vez en su historia. Congo completa el sexto lugar del repechaje que disputará con los representantes de Conmebol, Concacaf, Asia y Oceanía.

El torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 reúne a seis selecciones de cinco de las seis confederaciones: Conmebol, AFC, CAF, OFC y Concacaf, esta última es la única con dos representantes. Dicho certamen dará dos boletos para el Mundial. A través de un sorteo, que se celebrará el 20 de noviembre, las seis selecciones conocerán la ruta a la clasificación que constará de dos llaves, compuestas de tres combinados cada una. Los cuatro peores clasificados en el ranking de la FIFA disputarán la semifinal, mientras que los dos mejores irán directo a la final. Los dos ganadores estarán en la Copa del Mundo 2026.

A la espera de que FIFA actualize su ranking, Irak y Congo son los mejores ubicados, por lo que serían las dos selecciones que avanzan directo a la final, mientras que Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam estarían en las semifinales que están programadas para el 23 de marzo de 2026. Las dos finales se disputarán el 31 del mismo mes.

Todos los clasificados de momento al Mundial 2026

• Conmebol: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá (organizadores), Panamá, Curazao y Haití.

• África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía: Nueva Zelanda.

• Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria.