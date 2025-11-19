Senado: la oposición reclamó que Villaverde no asuma por “vínculos con el narcotráfico” y LLA pidió impugnar a Capitanich y Soria

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado no cerró este miércoles la polémica por la nominación como senadora electa de la rionegrina Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza (LLA).

El pliego de Villaverde se encaminaba a ser rechazado, ya que no solo se manifestaron en contra los ocho peronistas, sino que se sumaron Juan Carlos Romero y el radical Pablo Blanco, pero el destino de Villaverde se resolverá en la sesión preparatoria que se realizará el 28 de noviembre.

En una contraofensiva, el oficialismo presentó dos impugnaciones a los senadores peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, que fueron rechazadas por el peronismo por ser entregadas fuera de término.

La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo, emitió dictamen favorable a los 21 senadores electos que no tuvieron impugnaciones, con lo cual podrán jurar.

Mayans: “Villaverde es indigna de estar en la banca”

El presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, afirmó que la Cámara alta no puede aceptar que asuma la libertaria rionegrina Lorena Villaverde “por sus vínculos con el narcotráfico” que la hacen “una persona indigna de estar en la banca”.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que Villaverde llegue a una banca en el Senado y por eso pedimos que sea reemplazada por quien le sigue en la lista, para que pueda jurar”, expresó Mayans a Splendid AM 990.

En la antesala de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los pliegos de los nuevos senadores elegidos el 26 de octubre, el legislador formoseño dijo que Villaverde tiene “relación con el narcotráfico que es un delito”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que esta persona que tiene este antecedente, y que a causa de eso tiene la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, pueda ocupar una banca del Senado”, aseveró Mayans.