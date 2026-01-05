ATE, la izquierda y la CTA marcharon contra la intervención en Venezuela

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Izquierda y la CTA Autónoma marchaban este lunes por la tarde hacia Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, para repudiar la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La movilización se desarrolló en las inmediaciones de la Embajada estadounidense y estuvo acompañada por un amplio despliegue de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, en el marco del protocolo antipiquetes.

Bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, las organizaciones se concentraron sobre la vereda y realizaron una protesta simbólica que incluyó la quema de la bandera estadounidense en la vía pública.

Entre los dirigentes presentes se encontraban la diputada Myriam Bregman y el referente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, por el Frente de Izquierda; Hugo Yasky y Roberto Baradel, por la CTA; y el dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, en representación de movimientos sociales.

“Nos hemos convocado para repudiar la injerencia norteamericana en territorio venezolano y el secuestro de Nicolás Maduro. Reclamamos la restitución del sistema legal y legítimo venezolano”, sostuvo Esteche durante la movilización.

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, afirmó que la protesta reunió a “organizaciones de trabajadores, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos” para rechazar “la agresión militar de Estados Unidos sobre Venezuela, su pueblo y toda Latinoamérica”. En ese sentido, remarcó que “nuestro continente es un territorio de paz” y llamó a defender la soberanía regional.

Las consignas incluyeron además un reclamo al Congreso Nacional para que repudie la intervención militar y exija la liberación del presidente venezolano, en un contexto de fuerte polarización política también a nivel local.