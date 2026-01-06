Tensión en Caracas: reportan disparos y drones sobre el Palacio de Miraflores

Una nueva situación de alerta se registró este lunes por la noche en Caracas, luego de que se escucharan disparos y explosiones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, actualmente bajo administración interina.

Videos difundidos por usuarios en redes sociales muestran detonaciones y el vuelo de drones a baja altura sobre el perímetro presidencial. Hasta el momento, no existe información oficial que precise el origen de esos dispositivos ni si pertenecen a fuerzas de seguridad venezolanas o a operaciones de vigilancia extranjeras, en un contexto marcado por la reciente intervención militar de Estados Unidos en el país.

La circulación de estas imágenes y audios alimentó la confusión y la incertidumbre en la capital, mientras crecen las versiones sobre un posible refuerzo de los esquemas de seguridad en torno a Miraflores.

Protocolos de seguridad ante la presencia de drones

Ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo del Palacio de Miraflores, se activan protocolos de defensa y protección presidencial que incluyen el despliegue de la Guardia de Honor Presidencial y el uso de inhibidores de señal para neutralizar aeronaves no tripuladas.

En el actual escenario de alta tensión política y militar, la presencia de drones sobre la sede del Ejecutivo eleva el nivel de alerta por posibles operaciones de espionaje, ataques selectivos o acciones de reconocimiento táctico, aunque hasta el momento no se reportaron daños ni víctimas confirmadas.

