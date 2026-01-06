El hallazgo que demuestra que los humanos generaron fuego mucho antes de lo que se pensaba

Durante mucho tiempo, la historia parecía clara: los primeros humanos aprendieron a usar el fuego, pero tardaron cientos de miles de años en dominarlo realmente. Ahora, un hallazgo arqueológico en el este de Inglaterra acaba de darle la vuelta a esa cronología.

En el yacimiento de East Farm Barnham, en el condado de Suffolk, los investigadores han encontrado la evidencia más antigua conocida de fuego generado deliberadamente por humanos, con una antigüedad de unos 400.000 años.

El descubrimiento, publicado en Nature, adelanta más de 350.000 años el origen documentado de una de las capacidades más decisivas de nuestra evolución.

No era fuego encontrado: era fuego creado

La clave del hallazgo no está solo en restos de ceniza o tierra quemada, sino en cómo se produjo ese fuego. El equipo del Museo Británico identificó herramientas de sílex alteradas por el calor junto a fragmentos de pirita de hierro, un mineral capaz de producir chispas al golpear contra el pedernal.

La combinación es reveladora: se trata del primer encendedor conocido de la Edad de Piedra. Es decir, no hablamos de conservar una llama natural tras un incendio o un rayo, sino de crear fuego a voluntad, cuando era necesario.

“Cuando vimos juntos el fuego, las herramientas calentadas y la pirita, todo encajó”, explica el arqueólogo Rob Davis, miembro del equipo investigador. “Es la primera prueba clara de que el fuego fue generado de forma intencionada en un periodo tan antiguo”.

El fuego lo cambió todo

Encender fuego marcó un antes y un después en la historia humana. Permitió calentarse, ahuyentar depredadores y, sobre todo, cocinar alimentos, lo que mejoró la absorción de nutrientes y contribuyó al crecimiento del cerebro.

Numerosos estudios han vinculado el control del fuego con el desarrollo cognitivo de especies humanas arcaicas. Publicaciones científicas señalan que la cocina fue clave para liberar energía metabólica y tiempo, dos ingredientes esenciales para la evolución cultural.

Los arqueólogos creen que el lugar donde apareció el fuego funcionaba como una chimenea comunitaria, un punto central de reunión para los grupos humanos del Paleolítico. Allí se compartía calor, luz y, posiblemente, los primeros intercambios sociales complejos.

“Puedes imaginar a los humanos reunidos alrededor del fuego, comunicándose y empezando a desarrollar formas primitivas de lenguaje”, explica Nick Ashton, profesor del Museo Británico y especialista en prehistoria.

El mineral más valioso del mundo

Los análisis geológicos revelan además que la pirita encontrada no es común en la zona, lo que sugiere que aquellos humanos la buscaban y transportaban conscientemente. Para ellos, ese mineral no era un adorno: era la tecnología que permitía encender fuego. En términos evolutivos, fue un recurso tan valioso como hoy lo es la energía.

Reescribir la historia humana

Hasta ahora, las pruebas más antiguas de uso controlado del fuego eran ambiguas y se debatía si los humanos lo habían generado o simplemente conservado. Este hallazgo cambia el relato: la tecnología del fuego surgió mucho antes de lo que se creía, y con ella una nueva forma de habitar el mundo.

Bajo un bosque tranquilo de Suffolk, a pocos metros bajo tierra, yace la evidencia de uno de los momentos más decisivos de nuestra historia: cuando dejamos de depender de la naturaleza para empezar a transformarla.